Ученые выяснили, что зависит от частоты секса в паре

В Университете Торонто установили, что то, насколько часто пара занимается сексом, влияет на чувство значимости каждого из супругов. Соответствующую научную статью опубликовал The Journal of Sex Research.

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В исследовании участвовали около 870 пар. Они заполнили опросник, посвященный интимной жизни с партнером, а также тому, насколько они удовлетворены отношениями и чувствуют себя значимыми.

Выяснилось, что частые сексуальные контакты и общение между супругами повышают чувство значимости каждого из них в паре. Такими отношениями участники эксперимента больше были удовлетворены, вследствие чего интимная близость между ними становилась чаще.

Исследователи считают, что результаты их работы будут полезны в разработке новых стратегий для пар с проблемами в отношениях.