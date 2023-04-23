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Ученые выяснили, что зависит от частоты секса в паре

В Университете Торонто установили, что то, насколько часто пара занимается сексом, влияет на чувство значимости каждого из супругов. Соответствующую научную статью опубликовал The Journal of Sex Research.

Ученые выяснили, что зависит от частоты секса в паре
© Pxhere

В исследовании участвовали около 870 пар. Они заполнили опросник, посвященный интимной жизни с партнером, а также тому, насколько они удовлетворены отношениями и чувствуют себя значимыми.

Выяснилось, что частые сексуальные контакты и общение между супругами повышают чувство значимости каждого из них в паре. Такими отношениями участники эксперимента больше были удовлетворены, вследствие чего интимная близость между ними становилась чаще.

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Исследователи считают, что результаты их работы будут полезны в разработке новых стратегий для пар с проблемами в отношениях.

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