4 признака, что отношения вас разрушают

Нездоровую любовь довольно трудно выявить, особенно на начальном этапе отношений, когда страсть накрывает с головой. При этом психологи отмечают основные ситуации, когда стоит задуматься — а здорово ли ваше чувство в принципе?
Абьюз в отношениях, где царит любовный психоз — явление совсем не редкое. Что интересно, партнер-жертва прекрасно понимает, что с ним обращаются очень плохо, но менять ситуацию не спешит, надеясь, что абьюзер придет в себя и это время нужно переждать во имя «сильного чувства». Иногда жертва может взять себя в руки и высказать абьюзеру все, что она о нем думает и даже пригрозить разрывом отношений, но делать это в силу эмоциональной зависимости не будет.
Часто люди, переживающие любовный психоз, просто не представляют свою жизнь без второй половинки. Для них разрыв будет буквально означать смерть, во всяком случае — психологическую. В такой паре может не быть абьюза, однако когда хотя бы один из партнеров не может контролировать свои эмоции в отношении второй половинки или же полностью погружается в жизнь любимого человека, отношения превращаются в больные и здесь уже требуется помощь специалиста.
Бессмертная фраза о том, что мужчины никогда не плачут, видимо, останется в головах людей еще долгие годы. А ведь мужчины страдают в эмоциональном плане даже серьезнее женщин. Психологи объясняют, что женщины умеют лучше выдерживать стресс, чем сильный пол. Современные мужчины же до сих пор считают, что проявление эмоций и в принципе само желание поделиться с кем-то чувствами — проявление недостойное настоящего мужчины. Если партнеру- мужчине трудно объясниться со своей второй половинкой из-за ее возможной негативной реакции, здесь мы тоже можем говорить о больной любви, где существует эмоциональный блок в паре.
Одной из возможных причин любовного психоза может быть пережитая в детстве травма. Партнер не может полностью доверять второй половинке, начинает контролировать и закатывает истерики, если любимый человек не отвечает на звонки или вообще приходит позже обычного. Часто такое поведение характерно для людей, чьи родители не могли похвастаться теплыми и комфортными отношениями уже со своим партнером, мы же неосознанно перекладываем родительский сценарий на собственные отношения, чем создаем немало проблем, в том числе проживаем любовный психоз в своей паре.