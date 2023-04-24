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1 час назад

Сексолог предупредила об опасности популярного сексуального фетиша

Lenta.ru

Вновь ставшее популярным эротическое удушение во время полового акта может закончиться серьезными травмами или даже смертью, предупредила британский сексолог Трэйси Кокс. Об опасности этого фетиша она рассказала в авторской колонке для издания Daily Mail.

Сексолог предупредила об опасности популярного сексуального фетиша
Фото: Лента.руЛента.ру

Кокс объяснила, что эротическое удушение — это сексуальная практика, в процессе которой один из партнеров намеренно перекрывает другому доступ воздуха, чтобы усилить интенсивность ощущений. По словам сексолога, при ограничении поступления кислорода из-за гипоксии человек чувствует головокружение. Когда же давление ослабевает, прилив кислорода к мозгу высвобождает большое количество гормона эндорфина, из-за чего возбуждение становится сильнее, а оргазм — интенсивнее.

58 процентов студентов колледжей и университетов в США прибегали к эротическому удушению во время секса, согласно исследованию 2022 года. Причем четверть опрошенных впервые попробовали его до достижения 17 лет. Мужчины практикуют этот фетиш по отношению к женщинам чаще, чем наоборот

Большинство практикующих эротическое удушение уверены в безопасности этой практики, однако это не совсем так, предостерегла Кокс. Если партнер кладет руки на горло и просто удерживает их там, оказывая легкое давление, это скорее символический акт, подкрепляющий фантазию о подчинении. Такой вариант фетиша относительно безопасен. В то же время полноценное эротическое удушение сопряжено с серьезным риском для здоровья.

Кокс заявила, что чрезмерно сильное давление на гортань в порыве страсти может убить человека меньше, чем за минуту. Также удушье и нарушение дыхания могут спровоцировать сердечный приступ, повреждение головного мозга, неконтролируемый приступ рвоты, кашель, чувство дезориентации, мышечную слабость и потерю координации, подытожила сексолог.

Ранее врач-гинеколог Сюзанна Ансворт раскрыла преимущества секса во время менструации. Интимная близость в этот период цикла позволит снизить боль и спазмы, а также получить сильный оргазм.

Любовь,
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