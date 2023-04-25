Мужчины подсказали женщинам способы понравиться на первом свидании

Мужчины-пользователи форума Reddit подсказали женщинам, как можно понравиться во время первой встречи. Способы, которые могут сработать, они перечислили в разделе AskReddit.
Многие посоветовали девушкам на свидании больше слушать и переспрашивать. Кроме того, рассказали мужчины, свидание будет удачным, если сойдутся взгляды двоих на политику и родительство — хотя это уже вопрос удачного совпадения.
Некоторые комментаторы указывают на то, что определенные действия девушек располагают к себе еще до свидания.
Наконец, пишут в комментариях мужчины, большим плюсом будет, если девушка с юмором отреагирует на неловкую ситуацию.
Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили, какими смешными фразами собственного сочинения пользуются при подкатах к девушкам. Многие предложили во время флирта смешить женщин непристойными шутками на грани, намекающими на сексуальные отношения.