Мужчины подсказали женщинам способы понравиться на первом свидании

Мужчины-пользователи форума Reddit подсказали женщинам, как можно понравиться во время первой встречи. Способы, которые могут сработать, они перечислили в разделе AskReddit.

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Многие посоветовали девушкам на свидании больше слушать и переспрашивать. Кроме того, рассказали мужчины, свидание будет удачным, если сойдутся взгляды двоих на политику и родительство — хотя это уже вопрос удачного совпадения.

Некоторые комментаторы указывают на то, что определенные действия девушек располагают к себе еще до свидания.

Наконец, пишут в комментариях мужчины, большим плюсом будет, если девушка с юмором отреагирует на неловкую ситуацию.