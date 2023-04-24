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Мужчинам назвали нормальную частоту занятий сексом после 35 лет

Урологи-андрологи Сергей Мянник и Андрей Христо назвали российским мужчинам нормальную частоту занятий сексом после 35 лет. Их слова приводит издание MK.RU.

Мужчинам назвали нормальную частоту занятий сексом после 35 лет
© Lenta.ru

По словам Мянника, частота половых контактов зависит от темперамента и образа жизни человека. Одним мужчинам будет достаточно заниматься сексом раз в месяц, другим — «и раза в день будет мало». Гораздо важнее в этом случае не количество интимной близости, а ее регулярность, подчеркнул уролог.

В то же время нормой половых контактов для взрослого мужчины старше 35 лет считается три-пять раз в неделю по одному разу в день, сообщил Мянник со ссылкой на стандарты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Врачи посоветовали мужчинам старше 50 лет в качестве профилактики избегать переохлаждений и вести активный образ жизни, в том числе и регулярно заниматься сексом. Также необходимо ежегодно делать УЗИ, проходить осмотр у уролога и сдавать кровь из вены на ПСА-антиген — специальный маркер для ранней диагностики рака простаты.

Ранее британский сексолог Трэйси Кокс предупредила об опасности эротического удушения во время полового акта. По ее словам, вновь ставший популярным сексуальный фетиш может привести к серьезным травмам или даже к смерти.

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