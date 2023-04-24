Мужчинам назвали нормальную частоту занятий сексом после 35 лет

Урологи-андрологи Сергей Мянник и Андрей Христо назвали российским мужчинам нормальную частоту занятий сексом после 35 лет. Их слова приводит издание MK.RU.

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По словам Мянника, частота половых контактов зависит от темперамента и образа жизни человека. Одним мужчинам будет достаточно заниматься сексом раз в месяц, другим — «и раза в день будет мало». Гораздо важнее в этом случае не количество интимной близости, а ее регулярность, подчеркнул уролог.

В то же время нормой половых контактов для взрослого мужчины старше 35 лет считается три-пять раз в неделю по одному разу в день, сообщил Мянник со ссылкой на стандарты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Врачи посоветовали мужчинам старше 50 лет в качестве профилактики избегать переохлаждений и вести активный образ жизни, в том числе и регулярно заниматься сексом. Также необходимо ежегодно делать УЗИ, проходить осмотр у уролога и сдавать кровь из вены на ПСА-антиген — специальный маркер для ранней диагностики рака простаты.