Сексолог оценила риски новой сексуальной игры в постели

Сексолог Сара Мулиндва призвала с осторожностью отнестись к новой игре в постели, во время которой мужчина давит женщине на живот. Риски и преимущества набирающего популярность секс-тренда она оценила в беседе с изданием Metro.

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Эксперт по отношениям и сексуальному здоровью рассказала, что техника надавливания на низ живота, которая стала новым трендом в TikTok, не лишена смысла, поскольку внешнее воздействие дает дополнительную стимуляцию эрогенных зон. Однако, по мнению специалистки, подобное сексуальное воздействие понравится не каждому.

«Определенно никому не хочется почувствовать слишком сильное давление. Живот — нежная часть тела, поэтому будьте осторожны», — предупредила Мулиндва.

Она посоветовала немедленно остановить игру, если действия партнера причиняют боль и дискомфорт.