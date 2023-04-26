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40 минут назад

Психолог перечислил признаки отсутствия любви в отношениях

Lenta.ruиещё 1

Несколько неочевидных признаков могут говорить о наступившей нелюбви между партнерами, рассказал психолог Михаил Лабковский. Признаки отсутствия любви в отношениях он перечислил в своем Telegram-канале.

Психолог перечислил признаки отсутствия любви в отношениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Лабковского, о созависимости и болезненной привязанности говорят переживания о том, что партнер обидится или разозлится, если человек хочет провести вечер с друзьями или в одиночку. О нелюбви также могут свидетельствовать соревновательность, занятия сексом без желания из боязни огорчить партнера и редкие разговоры об интересах партнера.

Кроме того, в число признаков отсутствия любви, по мнению Лабковского, входят частые эмоциональные ссоры со страстными примирениями, регулярные компромиссы во избежание конфликтов, постоянные смены планов ради партнера и отсутствие такого же подхода с его стороны.

Молчание как наказание также указывает на нелюбовь, говорит Лабковский.

«Люди с разными представлениями о любви могут совершать одну и ту же ошибку — стараются быть "удобными" для партнера, игнорируя свои чувства, эмоции и желания. Чтобы не расстраивать. Чтобы не провоцировать. Чтобы не потерять эти отношения», — объяснил он.

Психолог призвал не жертвовать своей личностью ради партнера.

«Запомните: в здоровых отношениям вы не подстраиваетесь друг под друга и не проглатываете свои огорчения», — написал он.

Любовь,Михаил Лабковский,
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