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Раскрыты причины имитации оргазма женщинами

Секс-коуч, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашева в беседе с «Лентой.ру» раскрыла две основные причины, по которым женщины имитируют оргазм во время интимной близости.

Раскрыты причины имитации оргазма женщинами
© Lenta.ru

Самой распространенной причиной имитации оргазма Кондрашева назвала желание порадовать мужчину. Однако, по мнению специалистки, в этом случае ложь не пойдет на благо отношениям: решившись на обман, женщина окажет «медвежью услугу» и себе, и своему партнеру. Если он будет уверен, что все делает правильно, ему нет смысла искать другие способы доставить возлюбленной подлинное удовольствие. В итоге женщине придется снова и снова притворяться, чтобы «отыграть неудачную роль», заявила секс-коуч.

Также решение имитировать оргазм может быть продиктовано страхом показаться мужчине «неидеальной», продолжила Кондрашева.

Секс-коуч призвала женщин не сравнивать себя с другими и ориентироваться исключительно на собственные ощущения и реакцию на интимные ласки. Если же мужчина решит обесценить ощущения партнерши и попытается оправдать свою неудачу тем, что с женщиной «что-то не так», есть смысл задуматься, стоит ли продолжать такую связь, подытожила Кондрашева.

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