Россиянам назвали плюсы отсутствия секса

«Пережить период отсутствия сексуальных отношений — отличный способ потратить некоторое время на то, чтобы понять, что вам нравится в мастурбации. Если вы решите снова вести половую жизнь, вы можете поделиться этой информацией с партнером, чтобы сделать секс еще более приятным», — сказала она.