Названы способы повысить либидо у мужчин в возрасте

Для повышения либидо мужчинам в возрасте не следует сравнивать секс в реальной жизни и порно. Этот и другие методы улучшения интимной жизни Дэвид Чемберс в авторской колонке для издания The Sun.

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Чемберс отметил, что чаще всего мужчины жалуются на неуверенность в себе в спальне и снижение сексуального влечения. Одним из способов изменить ситуацию в положительную сторону является поддержание страсти.

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«Если нежный секс подходит вам обоим, занимайтесь им и получайте удовольствие, призвал секс-коуч. — Если же хотите экспериментировать, дерзайте».

47 процентов мужчин зрелого возраста в Великобритании довольствуются редким сексом или живут без него.

Секс-коуч уверяет, что не стоит зацикливаться на размере пениса, образе тела или продолжительности полового акта. Зачастую люди даже не понимают, что испытывают стресс из-за секса, говорит он. Для успокоения Чемберс советует практиковать глубокое дыхание до и во время близости (вдох и выдох по пять секунд).

Снять напряжение поможет простой разговор с партнером. Удовольствие от секса можно получить с помощью медленных прикосновений, длительного перехода от поцелуев к снятию одежды и проникновению. Спешка вызывает беспокойство и усугубляет ситуацию. Побалуйте себя массажем и поглаживаниями. Помните, что секс может быть приятным и без оргазма, а сексуальная уверенность может развиться со временем, — Дэвид Чемберс, секс-коуч.

Многие мужчины смотрят порно и думают, что секс в реальной жизни должен выглядеть так же, продолжил Чемберс.

«Это все равно, что смотреть "Форсаж" и использовать фильм в качестве руководства на уроках вождения. Я не говорю, что не стоит смотреть порно, если вам это нравится, но имейте в виду, что в нем показывают нереальные вещи», — отметил он.

25 процентов мужчин в Великобритании предпочитают заниматься спортом и работать, а не тратить время на секс и романтику.

Зачастую с возрастом у мужчин развивается эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция и появляется скука и потеря интереса к интимной жизни.