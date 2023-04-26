Ошибки, после которых мужчина исчезает из переписки

Иногда вы и сами его отпугиваете.

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Сегодня примерно 60% романов начинаются именно с переписки в соцсетях или на сайтах знакомств. При этом удержать внимание малознакомого человека, даже если вы какое-то время уже общались, не так-то просто. Чаще всего именно мужчина становится инициатором окончания любовного обмена сообщениями. Почему так происходит? В этом мы и решили разобраться и собрали топ главных женских онлайн-ошибок.

Вы слишком много рассказали о себе

Конечно, суть переписки в том, чтобы поддержать интерес друг к другу, однако некоторые женщины заходят слишком далеко, рассказывая мужчине о себе все. Да, когда-то вам придется упомянуть своих бывших, но не делайте этого на этапе, когда ваше доверие и приятные чувства только-только зарождаются. Кроме того, мужчина на этапе переписки еще не готов погрузиться в ваши проблемы, и если вы начали рассказывать о финансовых трудностях или тяжелой болезни бабушки, и вообще вам в этих вопросах нужна его помощь, ничего удивительного, что мужчина ретировался раньше времени.

Мужчине стало скучно с вами

Когда женщина не готова поддерживать активную переписку, мужчина прекрасно это чувствует. Не ждите, что вас будут развлекать и ежедневно рассказывать последние новости из жизни — ваш партнер ждет, что и вы сделаете все, чтобы диалог был живым. Многие женщины просто ждут первого шага от мужчины, даже если тот на какое-то время выпал из онлайн-марафона. Не перекладывайте всю ответственность за общение на него.

Вы очень торопитесь