Эмоциональная измена: почему она опаснее физической

Все мы знаем, что для мужчины нет ничего хуже, чем физическая измена партнерши, а вот для женщины все наоборот — эмоциональная близость ее мужчины с другой женщиной рассматривается как страшное предательство. При этом распознать измену на эмоциональном уровне не так-то просто. Мы решили разобраться в этом вопросе с психологом.

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Что говорят специалисты

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В паре может быть неплохой секс, а также, естественно, ответственность друг за друга и, возможно, детей. Но что же с глубиной этих отношений? Ее просто уже нет. В такой ситуации кто-то в паре рано или поздно задумывается о том, чтобы искать психологическое утешение на стороне. А где эмоциональная близость, там и физическая на горизонте. Первым моментом, который подталкивает партнеров к измене, можно считать критику в адрес друг друга, а также непринятие мыслей и чувств своего партнера. Жить в такой обстановке очень сложно, никакой быт и совместные проекты, в том числе и дети, не смогут удержать пару на плаву.

Так как мы говорим об эмоциональной измене, тут стоит уделить особое внимание мужчине, ведь мы уже говорили, что эмоциональная близость мужчины с другой женщиной напрягает партнершу больше всего. Мужчины не такие уж бесчувственные, как нам пытаются их описать многие психологи. Да, секс для них крайне важен, но даже секс не удержит мужчину рядом с женщиной. Для поддержания контакта необходимо чуть больше, и сами женщины это прекрасно понимают. Как только мужчина находит поддержку и принятие на стороне, велика вероятность, что с чужой женщиной его будет связывать куда больше, чем с родной женой.

С кем эмоциональная измена наиболее вероятна

Наверняка вы вспомните «хороших друзей», точнее — подруг своего мужчины. Конечно, наличие знакомого противоположного пола не говорит о том, что мужчина спал с ними со всеми. Если речь идет об общей компании, которая была у вашего мужчины когда-то давно, вполне вероятно, что они действительно просто были знакомы. Другое дело, если этот человек активно врывается в вашу уже совместную жизнь. Мужчина периодически встречается со старой знакомой, оправдывая эти встречи «общими интересами и знакомыми». Здесь начинается момент, который должен начать вас беспокоить — реальной дружбы между двумя полами быть не может, по крайней мере рано или поздно интимная близость станет частью их дружеского общения. Психологи уверены в том, что мужчине гораздо проще изменить с уже знакомой женщиной, которой он доверяет.

Каковы причины эмоциональной измены