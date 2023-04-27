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Сексолог назвал главную интимную проблему российских звезд

Главную интимную проблему, с которой сталкиваются российские звезды, назвал сексолог Евгений Кульгавчук. О своих знаменитых клиентах он поговорил с Пятым каналом.

Сексолог назвал главную интимную проблему российских звезд
© Lenta.ru

По словам Кульгавчука, как и обычные семейные пары, знаменитости испытывают проблемы с доверием.

«Среди моих звездных клиентов вопрос доверия остается очень актуальным. Все — и сильные, и известные мира сего — хотят, чтобы их любили, и не за деньги и власть, а как человека, как личность», — сказал он.

Сексолог уверен, что для построения доверительных отношений нужно делать осознанный выбор в пользу того партнера, с кем не придется долгие годы притворяться и сомневаться в искренности его чувств.

«Важно и уметь беречь отношения, их развивать. Это мы и называем искусством любить. И подтягиваем эти навыки в процессе психотерапии», — резюмировал Кульгавчук.

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