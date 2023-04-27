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1 час назад

Девушка придумала лайфхак от секса на первом свидании

Lenta.ru

Пользовательница социальной сети TikTok, публикующая контент под псевдонимом @2_girls_1_pup, придумала лайфхак с автозагаром, чтобы не допустить секса на первом свидании. На ролик с ее способом оттянуть интим обратило внимание издание The Sun.

Девушка придумала лайфхак от секса на первом свидании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка призналась, что перед свиданиями наносит автозагар частично, только на видных частях тела, чтобы не поддаться соблазну заняться сексом.

«Я отправляюсь на свидание, и чтобы точно не остаться на ночь, я мажу автозагаром только те части тела, которые видно в одежде. Почему у меня нет силы воли отказать в другом случае?» — написала она.

После тиктокерша опубликовала другой ролик, в котором показала, что лежит в постели с мужчиной, намекнув на то, что покрыла себя автозагаром частично и на этот раз, но лайфхак не сработал.

Любовь,
18+
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