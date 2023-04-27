Сексолог объяснила влияние солнца на половую жизнь

Весной мужчинам чаще хочется любви из-за специфической реакции человеческого организма на солнце, рассказала врач-психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук Диана Генварская. Влияние солнца на половую жизнь она объяснила в беседе с РИАМО.

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Она указала на то, что количество солнечных дней весной увеличивается, и человек получает больше солнечного света.

«Естественно, на это реагируют наши гормоны. В частности, витамин D, который вырабатывается на солнце, регулирует уровень так называемых гормонов счастья», — объяснила Генварская.

По ее словам, в организме повышается уровень дофаминов — гормонов, отвечающих за мотивацию к достижению целей, когнитивные способности и скорость переключения внимания, и эндорфинов — гормонов счастья. Кроме того, добавила Генварская, регулируется уровень серотонина, повышающего настроение, и повышается выработка окситоцина у женщин — гормона, который вызывает потребность в заботе и помогает строить социальные связи.

«Вот эти три гормона: серотонин, дофамин и эндорфин — это мужская история. И повышение их уровня из-за витамина D заставляет оглядываться вокруг, несмотря на то, в отношениях ты или нет», — рассказала сексолог.

Специалист подчеркнула, что поведение мужчины в этом случае зависит от его моральных устоев и намерений.