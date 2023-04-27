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54 минуты назад

Сексолог Генварская рассказала, почему весной хочется любви

Слово и Дело

Всплеск любовной активности весной можно объяснить увеличением числаВсплеск любовной активности весной можно объяснить увеличением числа солнечных дней и выработкой витамина D, рассказала сексолог Диана Генварская.

Сексолог рассказала, почему весной хочется любви
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, с наступлением тепла человек получает больше солнечного света, и на это естественным образом реагируют гормоны. В частности, меняется уровень дофаминов и эндорфинов. Первые отвечают за мотивацию, а вторые дарят чувство легкости и вызывают желание реализовывать мечты.

«Регулируется уровень серотонина, который повышает настроение, и окситоцина у женщин — гормон, который вызывает потребность нежности, ласки и заботы, помогает строить социальные связи», — добавила медик в беседе с РИАМО.

Кроме того, весной обычно появляется избыток энергии, добавила специалист. И если его не потратить на решение задач внутри семьи или отношений, то этот избыток будет направляться вовне, резюмировала эксперт.

Любовь,
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