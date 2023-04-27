Сексолог рассказала, почему весной хочется любви

Всплеск любовной активности весной можно объяснить увеличением числаВсплеск любовной активности весной можно объяснить увеличением числа солнечных дней и выработкой витамина D, рассказала сексолог Диана Генварская.
По ее словам, с наступлением тепла человек получает больше солнечного света, и на это естественным образом реагируют гормоны. В частности, меняется уровень дофаминов и эндорфинов. Первые отвечают за мотивацию, а вторые дарят чувство легкости и вызывают желание реализовывать мечты.
«Регулируется уровень серотонина, который повышает настроение, и окситоцина у женщин — гормон, который вызывает потребность нежности, ласки и заботы, помогает строить социальные связи», — добавила медик в беседе с РИАМО.
Кроме того, весной обычно появляется избыток энергии, добавила специалист. И если его не потратить на решение задач внутри семьи или отношений, то этот избыток будет направляться вовне, резюмировала эксперт.