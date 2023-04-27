Сексолог рассказала, почему весной хочется любви

Всплеск любовной активности весной можно объяснить увеличением числаВсплеск любовной активности весной можно объяснить увеличением числа солнечных дней и выработкой витамина D, рассказала сексолог Диана Генварская.

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По ее словам, с наступлением тепла человек получает больше солнечного света, и на это естественным образом реагируют гормоны. В частности, меняется уровень дофаминов и эндорфинов. Первые отвечают за мотивацию, а вторые дарят чувство легкости и вызывают желание реализовывать мечты.

«Регулируется уровень серотонина, который повышает настроение, и окситоцина у женщин — гормон, который вызывает потребность нежности, ласки и заботы, помогает строить социальные связи», — добавила медик в беседе с РИАМО.