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Саша Стоун заявил, что хочет "настоящую русскую свадьбу" с Валей Карнавал

Блогер и спортсмен Саша Стоун рассказал в интервью с Идой Галич, что планирует сыграть свадьбу с Валей Карнавал летом 2023 года. Стоун уточнил, что точную дату нужно спрашивать у Карнавал. По словам звезды, для его невесты важно сочетание цифр, поэтому девушка все еще подбирает подходящую дату. Спортсмен отметил, что ему подойдет любое число. На данный момент пара размышляет над концепцией праздника и его масштабами. По словам Стоуна, если торжество будет с гостями, то возлюбленные хотят сыграть "настоящую русскую свадьбу". "Вся деревня соберется! Даты пока нет, ее определит Валя. Она уже три месяца шьет платье. Уже все видели это платье, кроме меня. Танец у нас будет обязательно. И я уверен, что мы сделаем с пацанами танец. Хочу сделать сюрприз Вале", - поделился Стоун. Блогер уверен, что свадьба будет красивой. Он уже ждет момента, когда "пустит слезу". Как заявил спортсмен, он очень эмоциональный с детства. Стоун добавил, что изначально пара хотела отпраздновать торжество скромно - на море в кругу самых близких. Однако, по мнению блогера, их медийность вынуждает сделать громкую свадьбу. Ранее тиктокер Даня Милохин заявил, что Валя Карнавал "зря выбрала" Сашу Стоуна.

Саша Стоун заявил, что хочет "настоящую русскую свадьбу" с Валей Карнавал
© Газета.Ru
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