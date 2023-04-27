Саша Стоун заявил, что хочет "настоящую русскую свадьбу" с Валей Карнавал

Блогер и спортсмен Саша Стоун рассказал в интервью с Идой Галич, что планирует сыграть свадьбу с Валей Карнавал летом 2023 года. Стоун уточнил, что точную дату нужно спрашивать у Карнавал. По словам звезды, для его невесты важно сочетание цифр, поэтому девушка все еще подбирает подходящую дату. Спортсмен отметил, что ему подойдет любое число. На данный момент пара размышляет над концепцией праздника и его масштабами. По словам Стоуна, если торжество будет с гостями, то возлюбленные хотят сыграть "настоящую русскую свадьбу". "Вся деревня соберется! Даты пока нет, ее определит Валя. Она уже три месяца шьет платье. Уже все видели это платье, кроме меня. Танец у нас будет обязательно. И я уверен, что мы сделаем с пацанами танец. Хочу сделать сюрприз Вале", - поделился Стоун. Блогер уверен, что свадьба будет красивой. Он уже ждет момента, когда "пустит слезу". Как заявил спортсмен, он очень эмоциональный с детства. Стоун добавил, что изначально пара хотела отпраздновать торжество скромно - на море в кругу самых близких. Однако, по мнению блогера, их медийность вынуждает сделать громкую свадьбу. Ранее тиктокер Даня Милохин заявил, что Валя Карнавал "зря выбрала" Сашу Стоуна.