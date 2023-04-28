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Сексолог Оттон дала совет парам с разным уровнем либидо

Cексолог Шантель Оттон в беседе с изданием 9Honey дала совет парам с разным уровнем либидо.

По словам эксперта, нередко люди с разным сексуальным темпераментом влюбляются друг в друга и образуют семьи. Однако в данном случае важно, чтобы партнер с более высоким либидо не принуждал к сексу другого.

Вместо этого Оттон посоветовала действовать мягче: флиртовать, писать друг другу записки и дарить небольшие подарки. Кроме того, эксперт рекомендовала ценить любые эротические проявления и открыто обсуждать тему несовместимости в постели.

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В заключение сексолог подчеркнула, что в таких разговорах важно избегать критики и осуждения, поскольку они точно не улучшат ситуацию.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неочевидных причинах снижения либидо у женщин.

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