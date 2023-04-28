Еще несколько лет назад турецкие мужчины воспринимались иронично — навязчивые персонажи, которые пишут всем девушкам подряд в социальных сетях, отнюдь не вызывали доверия.

Но тут я заметила, что последнее время слышу от подруг восхищенно-заинтригованное: «Ах, он турок!» Неужели наша планка относительно потенциальных женихов стала настолько низкой? Нет, весь секрет здесь... в сериалах! Последние несколько лет турецкие мелодрамы стали безумно популярны среди российских зрителей.

Первыми ласточками стали «Королек — птичка певчая» и «Великолепный век», но их аудитория все же не была такой масштабной, как у современных культовых картин — «Ранняя пташка» и «Черная любовь». Несмотря на разницу в сюжетах, эти истории похожи — современный рыцарь, идеальный мужчина, спасает нежную возлюбленную и готов спуститься за ней даже в жерло вулкана. Все герои там будто сошли с обложек журналов.

Равно как и сам Стамбул показан удивительно живописным городом, непременно хочется прогуляться по нему, повторив маршруты кино. Есть, конечно, и объяснения в любви — завораживающие метафоры способны тронуть даже самое черствое сердце.

И это не выдумка современных сценаристов — в сериале «Черная любовь» в диалоги вплетены строки из самых известных произведений за всю многовековую историю турецкой и арабской поэзии. Изящность слога только радует и не вызывает ощущение излишнего пафоса — что же еще может сорваться с уст одухотворенного принца Кемаля (Бурак Озчивит), душа которого так же прекрасна, как и внешность?

Но популярность названых выше сериалов, конечно, не сравнится с настоящим хитом турецкого кинопроизводства — «Постучись в мою дверь». Кажется, будто сам сериал снят по правительственному заказу на экспорт, чтобы создать имидж страны, прогрессивной и европейской, не потерявшей нравственные ориентиры.

Мужчины здесь благородны и сильны, а главный герой мелодраматической комедии, Серкан Болат (Керем Бюрсин), стал именем нарицательным — успешный, целеустремленный молодой человек, сдержанный и холодный на первый взгляд, но с бурей кипящих страстей внутри. Женщины тут тоже безупречно красивы, при этом эмансипированы и современны, способны и составить сильному полу конкуренцию в работе, и добиться своего в семейной жизни, ни в чем не уступая партнеру.

Именно образ героинь, мне кажется, и отличает «Постучись в мою дверь» от множества других сериалов для прекрасной половины человечества. Женщин здесь никто не спасает, но их радуют романтическими сюрпризами и, самое главное, помогают реализовать таланты и достичь успеха.