Сексолог: регистрация брака наделит мужчину ответственностью

Регистрация брака напрямую связана с выражением мужской ответственности за женщину, рассказала РИАМО врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Диана Генварская.

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«Формально регистрировать отношения нужно, потому что в этом выражается мужская ответственность за женщину, которая, забеременев, остается в зависимом состоянии. При рождении и воспитании ребенка женщина совершенно точно выходит из боевого строя», — отметила Генварская.

По ее словам, это также поможет избежать случаев, когда мужчина «пользуется» женщиной. Однако специалист отметила, что возможны и обратные ситуации, когда женщина использует мужчину. Но такие отношения часто распадаются, считает эксперт.

Сексолог также объяснила, что семья не считается полноценной, если в ней нет мужчины, а есть только мама и бабушка.

«Если в семье только бабушка и мама – такая семья не может считаться полноценной. Бабушка и мама, например, не могут воспитать в мальчике самое главное качество – самопожертвование во имя семьи, какой-то большой идеи. Положительного эффекта удается добиться, если воспитывает мужчина», – подчеркнула она.