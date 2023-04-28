Назван модный весенний тренд в отношениях

Специалист по отношениям Эмма Хаторн назвала новый весенний тренд в сфере свиданий. Сейчас на пике популярности spread dating (широкие знакомства), приводит ее слова издание Yahoo Life.

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Хаторн утверждает, что зимой люди искали себе постоянных партнеров, чтобы сделать долгие холодные вечера интересными и романтичными. Однако с приходом весны появился новый модный тренд: люди не сдерживают себя и ходят на множество свиданий, чтобы максимально разнообразить личную жизнь.

Хаторн добавила, что такой стиль поведения подходит тем, кто любит знакомиться и много общаться. «У людей появляется множество сексуальных и романтических партнеров, у приверженцев spread dating нет необходимости полагаться только на одного человека», — объяснила она.

Романтичным и чувствительным натурам следует отказаться от череды свиданий, считает Хаторн. «Для таких людей жонглирование партнерами может обернуться стрессом, — говорит она. — Все дело в личном пространстве и подходе к жизни».

Напоследок Хаторн напомнила, что в поисках идеального партнера нужно не забывать об эмоциях и чувствах других людей.