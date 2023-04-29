12 признаков того, что вы встретили своего идеального мужчину

Когда мы начинаем новые отношения, то обычно мы, окрылённые бабочками в животе, летаем и души не чаем в партнёре.

© Unsplash

Позже у нас включается и рациональная составляющая, и мы задумываемся о правильности нашего выбора.

Видео дня

Сегодня расскажу, какие признаки могут нам подсказать, что наш мужчина — это тот самый, идеальный, сказочный принц и подходит нам по всем параметрам.

1. Вы встретились в нужное время

Не раньше и не позже точно определённого срока — не мешали высшим силам устроить вашу встречу.

2. Вы не зацикливались на поиске

Если вы снизили важность этого мероприятия до минимума, скорее всего, ваша встреча произойдёт в наикратчайший срок, таково правило мироздания.

Лайфхак — оно действует абсолютно во всех сферах жизни.

Снижайте важность и получайте, что хотите.

3. У вас проработаны все травмы

Важно понимать, что ваш идеальный мужчина не сможет быть с вами, если вы не исцелены полностью, то есть остались травмы от предыдущих воплощений, раскол души.

Например, какие-то болезни могут символизировать, что нужно срочно всё приводить в порядок.

Не только внешность, одежда и весь ваш образ, но и внутреннее состояние должно быть цельным. Иначе может получиться так, что вы оттолкнёте того, кто готов быть в вашей жизни всю жизнь.

4. Ощущение дежавю

При первых встречах у вас возникает дежавю. Взгляд или манера говорить очень знакомы, будто вы знали этого человека раньше и сейчас просто вспоминаете.

На это может потребоваться определённое время.

5. Вы вместе духовно растёте

Это обязательное условие для долгой и счастливой совместной жизни, иначе один из вас перерастёт другого, и ваши отношения завершатся.

6. Ваши вибрации идентичны, или чуть интенсивнее у вашего партнёра

То есть вам невероятно легко рядом с другим человеком, вы не чувствуете ни ревности, ни раздражения, ни желания взять что-то — только радость, преданность и доверие, помимо любви.

7. Общие убеждения

Ваш партнёр разделяет и поддерживает больше половины ваших убеждений — это также важно для развития вашей души.

8. Ваш партнёр пришёл к вам наивысшим и наилучшим образом

Не всегда быстро, не всегда легко, но это всегда действительно наивысший и наилучший путь — оглянувшись, уже после встречи, вы поймёте, что это действительно так.

9. Схожие интересы

У вас очень похожие увлечения — одно или несколько.

С помощью них вы сможете находиться в максимальном контакте друг с другом, к тому же это дополнительные темы для общения и совместного времяпрепровождения.

10. Вас полностью устраивает партнёр

Вам не хочется менять ничего в мужчине, от слова совсем — не сделать его лучше, более спортивным, более преуспевающим, более молодым, более стройным и так далее.

Вам и так всего достаточно. Это важно.

11. Секс

У вас идеальный секс. Ваши тела очень хорошо настроены друг на друга, и количество гормонов совпадает идеально.

Это духовная связь, которая проявляется и во всех высших аспектах вашей души. Это не совсем связано с подсознанием, но невероятно важно.

12. Вы оба целостные

Вам обязательно нужно вернуть себе все частицы души, оставленные в пространствах других партнёров, и посоветовать сделать это избраннику.