Психолог объяснил, с каким человеком никогда не будет счастья
Бывает такое, что мы начинаем отношения, но один партнер постоянно стремится из них выйти или никак не может в них войти. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, почему так происходит.
Такой человек то появляется, то исчезает — говорит, что предлагает встретиться, но не назначает встречу. Не может определиться со статусом ваших отношений и не может разобраться в себе. Он может держать вас в холоде и недоступности, посылать смешанные сигналы и отчасти или полностью отвергать.
Зачастую такие партнеры кажутся очень притягательными и расставание с такими людьми чаще всего проходит очень болезненно. Но почему так происходит? На своем примере об этом рассказал психолог-гуманист Александр Галкин.
Таймкоды:
1.47 — Психологический портерт дединсайда
3.57 — Нужно ли менять свой тип привязанности
6.51 — Почему человек посылает мне смешные сигналы
10.00 — Меня отвергают, но это так притягательно. Почему?
16.00 — Как наша семья влияет на наши любовные сценарии
20.40 — Почему дединсайд — это чаще всего мужчина и бывают ли такие женщины
24.20 — Почему женщинам важно понимать статус своих отношений
26.00 — Почему ярких людей тянет на дединсайдов
32.30 — «Я его спасу и со мной все будет иначе»
41.00 — Как разглядеть дедисайда
45.30 — Почему желание любви уходит после того, как ты добился человека
52.10 — Почему так трудно расставаться с дединсайдом
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова