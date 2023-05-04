Психолог объяснил, с каким человеком никогда не будет счастья

Бывает такое, что мы начинаем отношения, но один партнер постоянно стремится из них выйти или никак не может в них войти. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, почему так происходит.

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Такой человек то появляется, то исчезает — говорит, что предлагает встретиться, но не назначает встречу. Не может определиться со статусом ваших отношений и не может разобраться в себе. Он может держать вас в холоде и недоступности, посылать смешанные сигналы и отчасти или полностью отвергать.

Зачастую такие партнеры кажутся очень притягательными и расставание с такими людьми чаще всего проходит очень болезненно. Но почему так происходит? На своем примере об этом рассказал психолог-гуманист Александр Галкин.

Таймкоды:

1.47 — Психологический портерт дединсайда

3.57 — Нужно ли менять свой тип привязанности

6.51 — Почему человек посылает мне смешные сигналы

10.00 — Меня отвергают, но это так притягательно. Почему?

16.00 — Как наша семья влияет на наши любовные сценарии

20.40 — Почему дединсайд — это чаще всего мужчина и бывают ли такие женщины

24.20 — Почему женщинам важно понимать статус своих отношений

26.00 — Почему ярких людей тянет на дединсайдов

32.30 — «Я его спасу и со мной все будет иначе»

41.00 — Как разглядеть дедисайда

45.30 — Почему желание любви уходит после того, как ты добился человека

52.10 — Почему так трудно расставаться с дединсайдом

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий