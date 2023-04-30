Чем женская ревность отличается от мужской

Приятель в компании жаловался на ревность подруги, измотавшей ему все нервы.

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«А ты знаешь, что учёные из Италии установили, что чрезмерная женская ревность – это болезнь, вызванная нарушением функции головного мозга?» – попытался утешить его хозяин дома.

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«То есть женская ревность – это болезнь, а мужская – признак здоровья?» – возмутилась его жена.

Действительно ли существует женская и мужская ревность? В чём их различие? И как с ними бороться?

Большая разница

Вопрос, существуют ли различия в проявлении ревности у сильного и слабого пола, интересовал учёных давно. Недавно на этот счёт даже действительно провели масштабное исследование.

Его участникам предлагалось определить, какой вид измены больнее – эмоциональная, когда партнёр влюбился в кого-то другого, но до постели дело не дошло, или сексуальная – когда спутник жизни переспал с кем-то на стороне без глубоких чувств.

И выяснилось, что мужчины и женщины ревнуют по-разному. Так, представителей сильного пола больше всего тревожила возможность физической измены жены – 54 процента опрошенных. В то время как слабый пол больше страшился эмоциональной привязанности избранника – 65 процентов.

«Дело в том, что на протяжении человеческой истории мужчина сталкивался с проблемой, не знакомой женщинам: неуверенностью в своём отцовстве, – объясняет причину этих различий московский психолог Игорь Нефёдов. – Перед женщиной такой вопрос никогда не стоял. Ей сомневаться в своём материнстве не приходится. Но зато ей было важно, чтобы мужчина был всегда рядом с ней. Потому что без него в первобытные времена ей было не выжить и детей не поднять».

Поэтому для мужчины главное – быть уверенным в физической верности партнёрши. А для женщины важно знать, что её избранник хранит ей верность эмоциональную, а значит, всегда будет рядом и поможет ей обеспечить детей всем необходимым для выживания и вырастить их.

Отсюда и некоторые различия в мужской и женской ревности.

Как ревнуют мужчины

Во-первых, мужчинам свойственна так называемая обращённая (отражённая) ревность. То есть когда человек проецирует собственную неверность на своего избранника.

Не случайно большинство бабников, как правило, очень ревнивы. Для них самих смена партнёрш является одним из главных способов поднятия самооценки. И в связи с этим возможная измена жены для этой самой самооценки просто убийственна.

Мужчина может постоянно ревновать свою жену, даже если он и не изменяет ей. Это, как правило, неуверенные в себе мужчины, которым так и не удалось реализоваться, добиться каких-либо успехов.

Они стремятся полностью контролировать жизнь своей второй половины. Запрещают встречаться с подругами, ходить в гости, участвовать в корпоративах на работе. Некоторые пытаются ограничивать общение даже с родственниками. И строго контролируют гардероб – «для кого такую короткую юбку надела?», «эта блузка слишком вызывающая» и т.д.

«Таким образом неуверенный в себе мужчина добивается абсолютной власти над женщиной и подчинения ему, – объясняет психолог. – Сужая внимание лишь на себе он делает женщину зависимой и нуждающейся в одном человеке, на котором будет сосредоточено всё её внимание, вся её жизненная энергия, да что там говорить – вся её жизнь».

Испытывать ревность могут и вполне уверенные в себе мужчины. Но они никогда не делают это без повода.

Такой мужчина обычно не стремится ограничивать свою избранницу или превращать её в серую мышку. Наоборот, ему очень важно, чтобы она вызывала интерес и восхищение у окружающих. Но при этом мужчина должен быть уверен, что никто из этих окружающих ни при каких условиях не окажется в постели любимой.

Ревность у таких мужчин просыпается только если женщина начинает вести себя вызывающе – кокетничает направо и налево, откровенно флиртует и т. д.

Некоторые представительницы слабого пола, начитавшись дамских журналов, специально пытаются вызвать ревность у своего благоверного, чтобы укрепить отношения. Более глупый способ их разрушить трудно себе и представить.

«Мужчина просто перестанет вам доверять, а с доверием, как правило, уходит и уважение», – предупреждает психолог.

К тому же мужчины, как известно, в отличие от женщин редко прощают измену, в которой он винит только саму женщину.

Как ревнуют женщины

Конечно, времена, когда мужчина воспринимался женщиной как единственный кормилец, уже давно миновали. Сегодня многие из них сами с успехом содержат семью, порой вместе с незадачливым главой семьи. Но при этом они всё равно продолжают бояться, что он уйдёт.

Слабый пол может ревновать по причине низкой самооценки и неуверенности в себе. Таким женщинам кажется, что они не способны удержать мужчину надолго, и поэтому подозревают, что он вот-вот сделает ноги.

Кроме того, ревность у женщины может возникнуть из-за недостаточного внимания к ней со стороны избранника.

«Женщина – существо эмоциональное, и ей всегда нужно подтверждение её нужности, неповторимости, того, что её любят и заботятся о ней, что она номер один в жизни своего мужчины», – объясняет психолог.

В отличие от мужчин женщины редко диктуют своим благоверным, как вести себя и как одеваться. Зато они чаще стремятся контролировать своего избранника. Отсюда постоянные звонки на мобильный – «где находишься?», «что делаешь?», «когда будешь?» и т.д.

Многие в стремлении контролировать любимого идут ещё дальше: подслушивают телефонные разговоры, пытаются читать письма и другие личные бумаги, просматривают сообщения и звонки на мобильный. Причём не видят в этом вторжении в жизнь другого человека ничего предосудительного. Мужчины до таких вещей опускаются очень редко – только совсем уж закомплексованные.

И уж совсем женское поведение – закатывать скандалы и истерики из-за ревности.

«Причём из-за того, что для женщины самое главное – это эмоциональная привязанность мужчины, многие из них гипотетически готовы закрывать глаза на его физическую измену, – объясняет психолог. – Основной девиз в таких случаях: «Главное, чтобы я не знала».

Некоторые представительницы слабого пола, даже зная о левых загулах супруга, готовы закрывать на это глаза – живёт-то он всё равно с ней. Стало быть, и любит по-настоящему только её.

Но как только на горизонте нарисуется соперница, на которую муж станет затрачиваться эмоционально, ревность расцветёт буйным цветом. Поскольку тут уже появляется угроза самим отношениям.

Способы борьбы

Какие бы причины ни стояли за ревностью, нужно помнить, что чувство это очень опасное и разрушительное. Совсем избавиться от него, скорее всего, не получится. Но вот попытаться держать его в узде вполне можно.

1. Для начала нужно научиться спокойно думать о возможной измене спутника жизни. Нужно понять, что это не обязательно крах отношений. И тем более не конец света. Мысленно проживайте эту ситуацию до тех пор, пока она не будет казаться вам такой пугающей.

2. Обязательно откажитесь от контроля. Перестаньте подслушивать и выслеживать, проверять сумки и карманы, устраивать допросы, искать подтекст в словах и поведении. Этими действиями вы разрушаете отношения и в первую очередь делаете больно себе.

3. Для того, чтобы доверять было легче, нужно поднимать самооценку, учиться уважать и любить себя. Самодостаточные люди менее зависимы от отношений и, как следствие, менее ревнивы.

4. При первых подозрениях в измене вместо того, чтобы выяснять отношения и закатывать истерики, попытайтесь исправить ситуацию. Проанализируйте собственное поведение. Как уверяют специалисты, измена происходит в двух случаях: если вам перестал быть нужным этот человек; если вы перестали быть ему нужным. Попытайтесь понять, что вы сами делали в отношениях не так, чего вы ему недодавали.