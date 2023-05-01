Мужчина с микропенисом рассказал о своей жизни и девушках

Молодой человек, столкнувшийся с медицинским термином “микропенис”, рассказал о своей сексуальной жизни. Это состояние, характеризующееся необычно малым размером полового члена, встречается примерно у 2% взрослых мужчин. Общепринятый критерий — длина пениса в 2,5 раза меньше, чем средний размер полового члена мужчины, который составляет приблизительно 9,32 см.

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Молодой человек признался, что ему ненавистно то, что он родился с таким пенисом. Однако он не скрывает этого факта от своих партнерш, так как считает это бессмысленным, если вы вступаете с ними в близость. Он также отметил, что не всегда удается заранее обсудить эту тему с девушкой, поэтому в пылу момента он просто надеется на лучшее.

Молодой человек признался, что пережил много неловких моментов и большинство его партнерш были разочарованы. Однако он принимает себя таким, какой он есть, и не считает это препятствием для наслаждения сексуальной жизнью.