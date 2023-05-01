$80.51-1.0588.37-1.83

Как различить здоровую привязанность от зависимости

Рассказываем, что можно сделать, чтобы обеспечить здоровые отношения.

Как различить здоровую привязанность от зависимости
© Unsplash

Привязанность к другому человеку — это естественное явление в любых отношениях. Однако, когда привязанность перерастает в зависимость, это может привести к негативным последствиям для обеих сторон. В этой статье мы рассмотрим, как различить здоровую привязанность от зависимости и что можно сделать, чтобы обеспечить здоровые отношения.

Видео дня

Что такое здоровая привязанность?

Здоровая привязанность — это чувство связи с другим человеком, которое позволяет нам чувствовать себя в безопасности, защищенными и любимыми. Эта привязанность строится на доверии, уважении, взаимопонимании и поддержке. Здоровая привязанность дает нам эмоциональную опору, которая позволяет нам чувствовать себя более уверенными в себе и более готовыми к исследованию новых сфер жизни.

Что такое зависимость?

Зависимость — это чрезмерная привязанность к другому человеку, которая приводит к тому, что мы теряем свое личное пространство и свою идентичность. Когда мы зависимы от другого человека, мы часто считаем, что он единственный источник нашего счастья, и становимся сильно подавленными, если этого человека нет рядом. Зависимость может привести к недоверию, ревности, а также к отчуждению от других людей, включая друзей и семью.

Как различить здоровую привязанность от зависимости?

Самооценка. Когда мы в адекватной степени привязаны к другому человеку, наша самооценка остается неизменной. Мы не думаем, что мы ничего не стоим без партнера. В то же время, зависимость часто приводит к снижению самооценки.

Равноправие. В здоровых отношениях обе стороны равноправны и уважают друг друга. В отношениях, где есть зависимость, одна сторона часто чувствует себя неполноценной и подчиненной.

Личное пространство. Здоровая привязанность не мешает нам сохранять свое личное пространство и независимость. Мы можем продолжать заниматься своими интересами и иметь свои друзья, не боясь, что это может повлиять на нашу связь с другим человеком.

Ревность. Здоровые отношения не базируются на ревности. Мы уважаем личную жизнь и свободу другого человека, не боясь потерять его. Зависимость же может привести к чрезмерной ревности и контролю над другим человеком. Избавление от зависимости от другого человека может быть трудным процессом, но это важный шаг к тому, чтобы стать более самостоятельным и независимым человеком.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий