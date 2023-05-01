Рассказываем, что можно сделать, чтобы обеспечить здоровые отношения.

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Привязанность к другому человеку — это естественное явление в любых отношениях. Однако, когда привязанность перерастает в зависимость, это может привести к негативным последствиям для обеих сторон. В этой статье мы рассмотрим, как различить здоровую привязанность от зависимости и что можно сделать, чтобы обеспечить здоровые отношения.

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Что такое здоровая привязанность?

Здоровая привязанность — это чувство связи с другим человеком, которое позволяет нам чувствовать себя в безопасности, защищенными и любимыми. Эта привязанность строится на доверии, уважении, взаимопонимании и поддержке. Здоровая привязанность дает нам эмоциональную опору, которая позволяет нам чувствовать себя более уверенными в себе и более готовыми к исследованию новых сфер жизни.

Что такое зависимость?

Зависимость — это чрезмерная привязанность к другому человеку, которая приводит к тому, что мы теряем свое личное пространство и свою идентичность. Когда мы зависимы от другого человека, мы часто считаем, что он единственный источник нашего счастья, и становимся сильно подавленными, если этого человека нет рядом. Зависимость может привести к недоверию, ревности, а также к отчуждению от других людей, включая друзей и семью.

Как различить здоровую привязанность от зависимости?

Самооценка. Когда мы в адекватной степени привязаны к другому человеку, наша самооценка остается неизменной. Мы не думаем, что мы ничего не стоим без партнера. В то же время, зависимость часто приводит к снижению самооценки.

Равноправие. В здоровых отношениях обе стороны равноправны и уважают друг друга. В отношениях, где есть зависимость, одна сторона часто чувствует себя неполноценной и подчиненной.

Личное пространство. Здоровая привязанность не мешает нам сохранять свое личное пространство и независимость. Мы можем продолжать заниматься своими интересами и иметь свои друзья, не боясь, что это может повлиять на нашу связь с другим человеком.