Психолог: эмоциональная измена разрушает отношения

«Многие люди оправдывают эмоциональную измену. Но как бы не оправдывали себя эмоциональные изменщики, проблема в том, что такая близость чаще возникает в отношениях, где есть некоторая проблема или дефицит», — сообщила Евгений Пименова «Пятому каналу».