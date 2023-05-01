Психолог: эмоциональная измена разрушает отношения

Психолог Пименова: эмоциональная измена разрушает отношения
Причиной эмоциональной измены, когда человек испытывает потребность в близком общении на стороне, может быть отсутствие истинной близости с постоянным партнером. Такое мнение высказала психолог Евгения Пименова.
«Многие люди оправдывают эмоциональную измену. Но как бы не оправдывали себя эмоциональные изменщики, проблема в том, что такая близость чаще возникает в отношениях, где есть некоторая проблема или дефицит», — сообщила Евгений Пименова «Пятому каналу».
Она пояснила, что некоторые пары живут в функциональных браках, когда их связывает быт или дети. Эмоциональную близость они при этом ищут на стороне. Такая близость вредит союзу, поскольку партнеры отдаляются еще сильнее.