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Психолог Пименова: эмоциональная измена разрушает отношения

Причиной эмоциональной измены, когда человек испытывает потребность в близком общении на стороне, может быть отсутствие истинной близости с постоянным партнером. Такое мнение высказала психолог Евгения Пименова.

Психолог: эмоциональная измена разрушает отношения
© Unsplash

«Многие люди оправдывают эмоциональную измену. Но как бы не оправдывали себя эмоциональные изменщики, проблема в том, что такая близость чаще возникает в отношениях, где есть некоторая проблема или дефицит», — сообщила Евгений Пименова «Пятому каналу».

Она пояснила, что некоторые пары живут в функциональных браках, когда их связывает быт или дети. Эмоциональную близость они при этом ищут на стороне. Такая близость вредит союзу, поскольку партнеры отдаляются еще сильнее.

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