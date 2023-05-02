Мужчины и женщины рассказали о различиях секса в 20 и 30 лет
Пользователи форума Reddit рассказали, как изменился секс после 30 лет по сравнению с сексом, который у них был после 20 лет. Различия между возрастами обсуждали в разделе AskReddit.
Многие мужчины и женщины признались, что после 30 лет стали чаще отказываться от секса в пользу сна и отдыха.
Другие пользователи указывают, что перестали стесняться говорить о своих тайных желаниях и соглашаться на плохой секс.
В комментариях также напоминают, что после 30 лет человек преодолевает юношеские предрассудки о сексе и привыкает к тому, что его партнеры могут быть несовершенными.