Мужчины и женщины рассказали о различиях секса в 20 и 30 лет

Пользователи форума Reddit рассказали, как изменился секс после 30 лет по сравнению с сексом, который у них был после 20 лет. Различия между возрастами обсуждали в разделе AskReddit.

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Многие мужчины и женщины признались, что после 30 лет стали чаще отказываться от секса в пользу сна и отдыха.

Другие пользователи указывают, что перестали стесняться говорить о своих тайных желаниях и соглашаться на плохой секс.