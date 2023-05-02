$80.51-1.0588.37-1.83

Раскрыта причина женской лжи об оргазмах

Австралийская радиоведущая Яна Хокинг раскрыла причину, по которой женщины лгут мужчинам о своих оргазмах. Своим мнением она поделилась в авторской колонке для New York Post.

Раскрыта причина женской лжи об оргазмах
© Lenta.ru

По словам Хокинг, представления о женской и мужской сексуальности формируются под воздействием фильмов и поп-культуры. Зачастую именно из-за навязанных ими ложных убеждений мужчины совершают ошибки в постели, а женщины решают симулировать оргазмы.

Ведущая подчеркнула, что в отличие от образов на экране, настоящие женщины не могут быстро настроиться на близость. Им нужны прелюдия, игривость и слова, демонстрирующие уверенность и вовлеченность партнера. Помимо этого, Хокинг посоветовала мужчинам не доверять стереотипу, согласно которому половой акт для женщин является кульминацией и основной составляющей секса.

Ведущая добавила, что в ошибках мужчин есть доля вины и самих женщин, которые симулируют оргазмы. Она посоветовала им не вводить партнеров в заблуждение, а давать верные подсказки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий