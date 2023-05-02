Раскрыта причина женской лжи об оргазмах

Австралийская радиоведущая Яна Хокинг раскрыла причину, по которой женщины лгут мужчинам о своих оргазмах. Своим мнением она поделилась в авторской колонке для New York Post.

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По словам Хокинг, представления о женской и мужской сексуальности формируются под воздействием фильмов и поп-культуры. Зачастую именно из-за навязанных ими ложных убеждений мужчины совершают ошибки в постели, а женщины решают симулировать оргазмы.

Ведущая подчеркнула, что в отличие от образов на экране, настоящие женщины не могут быстро настроиться на близость. Им нужны прелюдия, игривость и слова, демонстрирующие уверенность и вовлеченность партнера. Помимо этого, Хокинг посоветовала мужчинам не доверять стереотипу, согласно которому половой акт для женщин является кульминацией и основной составляющей секса.