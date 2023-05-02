Секс и йога: как практики влияют на интимную жизнь

Мечтаете об оргазме, который видели в кино? Хотите чтобы секс превратился в космическое путешествие? Вам поможет йога. А как, расскажет прогрессивный йога-тичер Анико.

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Превратить обычный секс в сакральное, божественное таинство, торжество космической любви, заставить вас прожить остановку колебаний ума, научить испытывать энергетический оргазм от малейших прикосновений партнера — это звучит странно и загадочно, но это то, на что способна йога!

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Йогический путь полон ярчайших открытий, причем, в зависимости от практики, они совершаются как на уровне тела, так и на уровне энергии, мышления и чувствования. Первые же открытия в себе поведут практикующего дальше, к исследованию мироздания.

Йога открывает способность иначе видеть, иначе чувствовать, иначе ощущать и осознавать все, что происходит не только в жизни, но и между партнерами в моменты близости. Она наполняет все происходящее глубоким смыслом.

Забудьте о сексе, которым к которому вы привыкли, — с йогой он никогда уже не будет прежним!

«Когда в мою жизнь вошла йога, а вслед за ней и тантрические практики, которые тоже являются частью йогического пути, мой секс превратился в сакральное космическое путешествие, фейерверк чувственности. Я никогда бы не подумала, что способна испытывать такие яркие, интенсивные и глубокие ощущения! Высшим состоянием для меня стали практики бесконтактных энергооргазмов, что, однако, было бы невозможно, если бы йога не помогла мне проработать телесные блоки и зажимы…», — говорит Анико, самый нескучный йога-тичер и блогер.

Как йога влияет на интимную жизнь

Обретение контакта с телом

В асанах йоги мы учимся чувствовать тело — как оно гнется, тянется, напрягается и расслабляется, — а также замечать все ощущения, которые переживаем во время практики. Все внимание во время занятий йогой удерживается в теле, в том, что с вами происходит. Если перенести этот навык в сексуальное взаимодействие с партнером, то вы начнете очень ярко чувствовать каждый оттенок и вкус ощущений, научитесь держать фокус на них, усиливая их таким образом.

Присутствие в моменте

Больше всего в сексе мешает именно голова. Многие хотя бы однажды ловили себя на мысли, что находятся не в процессе и в ощущениях, а где-то далеко, в своих мыслях, проекциях. Это отвлекает от того, что происходит между партнерами здесь и сейчас.

Йога и медитация учат присутствию в настоящем моменте. Если вы научитесь во время секса возвращать себя в это присутствия, то начнете испытывать гораздо более глубокое и трансформирующее наслаждение. Ведь где внимание — там и энергия.

Эксперимент с парами в возрасте 30-60 лет, показал, что партнеры, практикующие осознанность, имеют лучшую сексуальную жизнь, потому что умеют быть в моменте, сосредоточившись на самом главном!

Укрепление мышц тазового дна

Йога помогает наладить работу различных систем организма человека, в том числе и половой системы. Дыхательные практики, наули крийя и техника замков (бандхи) увеличивают приток крови к органам малого таза к половым органам, делая их более чувствительными.

Также практики йоги укрепляют мышцы тазового дна, поддерживающие половые органы, что приводит к более глубоким и ярким ощущениям.

Навык расслабления

Умение качественно расслабляться — одно из самых важных для достижения глубоких и ярких ощущений во время секса. Расслабиться — значит отпустить контроль (иньский, мужской элемент) и включиться в истинно женскую природу наслаждения и принятия. Отдаться ей полностью в моменте. В йоге есть множество техник, обучающих наше тело и ум расслабляться, самая простая из которых — шавасана в конце каждого класса.

Принятие себя

Многие женщины чувствуют стеснение и психологический дискомфорт в определенных позах, из-за чего им бывает трудно расслабиться. Все дело в том, что они не до конца принимают свое тело и стесняются его. Из-за этого они пребывают в напряжении и дискомфорте, думая, как выглядят со стороны. А, как известно, там где напряжение — нет места наслаждению.

Йога учит любви к себе и безусловному принятию своего тела. Исследование 2018 года среди женщин от 18 до 30 лет показало, что занятия йогой всего за 12 недель снижают неудовлетворенность своим телом у женщин.

Энергия

Для человека, практикующего йогу, секс постепенно выходит за пределы телесности. Он становится сакральным путешествием, обменом энергией, магией. Взаимодействие партнеров превращается в танец Шивы и Шакти — божественное слияние в потоке безусловной космической любви!

Йога освобождает тело от блоков и зажимов, это позволяет энергии свободно течь. Тантрические практики развивают тонкое чувствование, навык управления потоками энергии. Благодаря этому мы можем проживать очень мощные и глубокие ощущения не только на физическом, но и на тонких энергетических планах.

Усилить эффект можно за счет практик вместе с партнером. Одна из самых простых — совместная медитация глядя друг другу в глаза. Для этого сядьте друг напротив друга на комфортном расстоянии и смотрите в глаза не отрываясь и не разговаривая. Сначала это может показаться неловким: вам захочется улыбаться или смеяться. Однако очень скоро этот барьер исчезнет — вы сможете погрузиться в истинную глубину друг друга и раствориться в ней. Эта практика невероятно сближает и открывает новые грани во взаимодействии с партнером.