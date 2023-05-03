Развеян популярный миф о сексуальной совместимости

Психотерапевт и сексотерапевт Ванесса Марин развеяла популярный миф о сексуальной совместимости партнеров. Ее мнение приводит журнал Women's Health.

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Специалистка уверена, что люди часто переоценивают значение сексуальной совместимости в отношениях. По ее мнению, идеальных партнеров не существует.

«Вы никогда не найдете кого-то, кто вам идеально подходит, — заявила она. — Совершенно нормально совпадать по одним пунктам и чувствовать несовместимость по другим».

Марин добавила, что настоящая совместимость включает в себя не только физиологические особенности влюбленных, но их эмоциональную и интеллектуальную связь, а также способность уважать и слушать друг друга.

Специалистка назвала несколько пунктов, которые следует обсудить заранее, чтобы судить о сексуальной совместимости. В частности, нужно договориться о взаимном праве на отказ, предпочтениях в постели, частоте секса и статусе отношений.

Марин отметила, что правильная коммуникация с партнером — это главное условие идеальных отношений.

«Если вы не говорите открыто о сексе, велики шансы понять друг друга неправильно. Вы будете чувствовать, что совместимости нет, хотя на самом деле это просто недопонимание», — сказала сексотерапевт.