Развеян популярный миф о сексуальной совместимости
Психотерапевт и сексотерапевт Ванесса Марин развеяла популярный миф о сексуальной совместимости партнеров. Ее мнение приводит журнал Women's Health.
Специалистка уверена, что люди часто переоценивают значение сексуальной совместимости в отношениях. По ее мнению, идеальных партнеров не существует.
«Вы никогда не найдете кого-то, кто вам идеально подходит, — заявила она. — Совершенно нормально совпадать по одним пунктам и чувствовать несовместимость по другим».
Марин добавила, что настоящая совместимость включает в себя не только физиологические особенности влюбленных, но их эмоциональную и интеллектуальную связь, а также способность уважать и слушать друг друга.
Специалистка назвала несколько пунктов, которые следует обсудить заранее, чтобы судить о сексуальной совместимости. В частности, нужно договориться о взаимном праве на отказ, предпочтениях в постели, частоте секса и статусе отношений.
Марин отметила, что правильная коммуникация с партнером — это главное условие идеальных отношений.
«Если вы не говорите открыто о сексе, велики шансы понять друг друга неправильно. Вы будете чувствовать, что совместимости нет, хотя на самом деле это просто недопонимание», — сказала сексотерапевт.
Она добавила, что сексуальная совместимость является важной частью романтических отношений, однако зацикливаться на ней не следует.