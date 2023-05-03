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Парам дали простой совет для поддержания страсти

Психотерапевт Питер Садингтон посоветовал парам вспомнить моменты первых свиданий, чтобы вернуть страсть в отношения. Его рекомендацию публикует The Guardian.

Парам дали простой совет для поддержания страсти
© Lenta.ru

По мнению специалиста, теплые воспоминания помогут возродить бушевавшие в начале отношений эмоции и напомнят о качествах, которые привлекли партнеров друг в друге.

«Сделайте это в первый вечер, а на следующий день наденьте красивую одежду, сходите куда-нибудь поесть и постарайтесь выглядеть и чувствовать себя по-особенному», — дал совет Садингтон.

Кроме того, простой и действенный способ поддержания интимной близости, по мнению специалиста, — это вести график сексуальной активности.

«Речь идет о том, чтобы не допускать длительных периодов воздержания, когда отсутствие секса становится нормой», — сказал Садингтон.

Он также посоветовал всегда целовать друг друга при встречи или прощании, а также честно обсуждать любые проблемы в постели.

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