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Популярные заблуждения о сексе обсудили в Сети

Пользователи форума Reddit рассказали, какие стереотипы о сексе являются самыми распространенными. Популярные заблуждения о сексе они обсудили в разделе AskReddit.

Популярные заблуждения о сексе обсудили в Сети
© Lenta.ru

Многие мужчины и женщины назвали переоцененной важность обязательного оргазма при сексуальном контакте.

Заблуждение, что хороший, внимательный, веселый секс обязательно должен завершаться оргазмом, а если нет — то это провал. Может быть, вам настолько нравится целоваться и обниматься, что вы решаете на этом остановиться на некоторое время, а может, вы уснули или просто начали смеяться. Секс должен всегда быть про радость для всех участников, — robdospuntocero, пользователь Reddit.

Также пользователи Reddit согласились с тем, что часто показываемая в порнороликах техника не всегда работает.

Быстрее и жестче — не всегда равно лучше, — Easy_Money343, пользователь Reddit.

Комментаторы указывают и на то, что сразу проявляющая себя сексуальная совместимость между подходящими друг другу партнерами также является стереотипом.

Не с каждой парой сразу случается эта химия, когда вы совпадаете, и происходит что-то невероятное. Многим парам нужны время и старание, чтобы достичь результата, — _MooFreaky_, пользователь Reddit.

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