Популярные заблуждения о сексе обсудили в Сети

Заблуждение, что хороший, внимательный, веселый секс обязательно должен завершаться оргазмом, а если нет — то это провал. Может быть, вам настолько нравится целоваться и обниматься, что вы решаете на этом остановиться на некоторое время, а может, вы уснули или просто начали смеяться. Секс должен всегда быть про радость для всех участников, — robdospuntocero, пользователь Reddit.