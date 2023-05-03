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Психолог перечислила главные признаки любви

Любовь – это светлое и прекрасное чувство, которое в своей жизни испытывали практически все люди. Однако проявления любви у каждого человека индивидуальные. Бывает, что человек прямо признается в своих чувствах, но в этот момент объекту его любви эти слова кажутся не совсем правдивыми.

Психолог перечислила главные признаки любви
© Волгоградская правда

О том, как отличить искренность человека от банальных «отмашек» и отговорок, рассказала редакции издания ФАН психолог Александра Миллер.

По словам специалиста, верить только словам любви не следует. Куда красноречивее о чувствах и намерениях говорят поступки и линия поведения.

При этом психолог отметила, что о настоящей любви зачастую свидетельствуют и некоторые невербальные признаки. Так, влюбленных людей всегда выдают глаза, выражающие искренние эмоции человека, которого переполняют чувства.

Еще один признак искренней любви – готовность тратить на объект своих чувств самый ценный ресурс – время. Например, даже очень занятой человек всегда может уделить любимому человеку внимание, отправив теплое сообщение.

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