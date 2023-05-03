Психологи назвали подсказку того, что партнер будет применять насилие

Психологи из Монреальского университета установили, что люди, которые проявляют большую ревность к активности своего романтического партнера в социальных сетях, с большей вероятностью совершали насилие по отношению к этому партнеру. Результаты исследования были опубликованы в журнале Telematics and Informatics.

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Активность в социальных сетях способна в некоторых случаях усугублять конфликты и создавать новые источники разногласий в отношениях. Они также оказались благоприятной почвой для онлайн-слежки за партнерами, ревности и кибер-неверности. Молодежь (люди возрастом от 15 до 25 лет, в некоторых странах – до 35 и даже 40 лет) наиболее подвержена этим факторам, именно на этой возрастной группе и сосредоточились исследователи.

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Социальные сети могут вызывать или усугублять чувство ревности. В одном из предыдущих исследований отмечалось, что 34% молодых людей сообщили о чувстве ревности или неуверенности в своих нынешних отношениях из-за того, как их партнер взаимодействовал с другими в социальных сетях.

Ученые набрали две выборки: первая состояла из 111 пар, а вторая из 286 человек, которые состояли в отношениях. Они прошли два опроса с разницей в год, ответив на вопросы о качестве отношений и секса, поведении партнера и чувстве ревности, связанной с действием партнера в социальных сетях.

Участники сообщили, что ежедневно проводят в социальных сетях чуть более двух с половиной часов. Чуть менее 50% сообщили о совершении психологического насилия в отношении своего партнера за последний год, 11% – о физическом насилии и 13% – о сексуальном.

При этом авторы установили связь между ревностью и насилием. Высокий уровень ревности, установленный по итогам первого опроса,предсказывал уровень насилия и наоборот.