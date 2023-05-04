Скандал из-за чая: москвичи рассказали о неудачных свиданиях в Tinder

Компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, покидает российский рынок. Для кого-то это приложение стало возможностью найти свою любовь, но другие, наоборот, разочаровались в онлайн-поиске второй половинки. Жители столицы (имена изменены) рассказали Москве 24 о самых неудачных свиданиях после онлайн-знакомств.

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"Может, по баночке?"

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Прежде чем соглашаться на свидание с мужчиной с сайта знакомств, нужно пообщаться с ним какое-то время, созвониться, лучше всего по видеосвязи, уверена Евгения. Так можно составить первое впечатление о человеке, а затем договариваться о встрече, рассказала она Москве 24.

Однако при первом использовании сайта знакомств я еще не выработала этот принцип и могла пойти на свидание буквально через пару сообщений. Так и получилось в ноябре 2022 года с одним молодым человеком. Он написал мне в субботу, делать мне было нечего, плюс мы выяснили, что живем в одном районе. Решено было прогуляться тем же вечером в парке.

Евгения

Первое, что смутило девушку, – мужчина в реальности сильно отличался от своих фото в приложении. "Еще он был какой-то дерганый, я списала это на волнение на первой встрече", – заметила девушка.

Но самое интересное началось позже – проходя мимо магазина, Николай остановился и задал Евгении вопрос: "Может, по баночке?"

"Я сначала не поняла, что он имеет в виду, потом он сказал, что хочет купить нам что-то из алкоголя. Я, естественно, отказалась. В итоге он выбрал маленькую бутылочку чего-то крепкого и шоколадку. И пошел гулять со мной в парк, попивая напиток из этой "чекушки" и закусывая батончиком, периодически протягивая мне его откусить", – вспомнила она.

Евгении хотелось убежать еще в магазине, но она подумала, что это будет невежливо.

"Решила ради приличия погулять с ним еще минут 20. Потом сказала, что у меня срочные дела. После этого он мне еще долго написывал, почему я его игнорирую. Это было худшее свидание – тогда-то я и сделала вывод, что не стоит сильно спешить со встречей", – рассказала Евгения.

Алкоголь испортил вечер и менеджера по продажам Игоря. Он познакомился с девушкой на сервисе осенью 2021 года. Первая встреча прошла в кафе.

Весь вечер моя спутница пила пиво и выбегала курить на улицу каждые 10 минут. За встречу она выпила литра три, а я был за рулем и ограничился чаем. Мне показалось странным, что девушка на первом свидании делает это, тем более когда ее спутник не пьет. Желание продолжать общение испарилось.

Игорь

Однако буквально через полгода он нашел на сайте знакомств свою будущую жену. "Так что, если одно свидание идет не по плану, не нужно отчаиваться", – отметил молодой человек.

Страдания по бывшим

Марина познакомилась с Максимом в апреле 2023 года. По словам девушки, первое свидание начиналось неплохо – мужчина пригласил ее после работы в бар, завязался непринужденный диалог. Сначала пара обсуждала карьеру и увлечения, затем беседа перешла на более личные темы – Марина и Максим рассказали о бывших партнерах друг друга.

"Я знала, что он был женат и у него есть ребенок, меня это не смущало. Мне он очень понравился как собеседник, видно было, что мужчина образованный, интересный", – рассказала девушка.

Однако впечатление поменялось сразу, когда он признался, что на протяжении 12-летних отношений с его бывшей супругой у него всегда параллельно была вторая семья и он периодически жил с другой. То есть он не скрывает, что изменял жене и матери своего ребенка, почти с начала их отношений. Причем он это сказал с такой гордостью, как будто это очень круто.

Елена

Девушка призналась, что желание продолжать разговор, а уже тем более строить отношения с таким человеком сразу же отпало.

Еще одна история про бывшую жену не понравилась другой москвичке Елене. В ноябре 2022 года она познакомилась в Tinder с Ильей. Первое свидание прошло в парке.

Что мне не понравилось сразу – в 90% случаев говорил он, даже не спрашивая меня о чем-либо. При этом 70% его разговоров занимали рассказы про его бывшую жену. За час прогулки я узнала, какого цвета ее волосы, где она работает и живет, кто ее нынешний супруг. То есть он буквально не переставая говорил про нее.

Елена

Елена решила спросить о причинах развода два года назад. Илья признался, что жена ему изменила.

"И тогда я поняла, что мужчина до сих пор, возможно, испытывает чувства к этой женщине и переживает расставание. А знакомства ему нужны, чтобы как-то отвлечься. Роль спасительницы точно не для меня, и продолжать общение я не захотела", – заключила Елена.

Скандал из-за чая

Осенью 2022 года Мария отправилась на встречу с Василием. Первое впечатление было приятным: молодой человек пригласил ее в хороший ресторан, сказал, что она может ни в чем себе не отказывать, заказал блюда и чай с мятой. "Именно этот напиток и стал причиной неудачи", – подчеркнула Мария.

Завязалась интересная беседа, партнер рассказывал про свой бизнес, говорил, как любит зарабатывать деньги, вкладывать их в новые проекты. "Мне казалось, что это прекрасные качества для мужчины", – отметила девушка.

Через какое-то время пара поняла, что официант принес им чай с чабрецом, а не с мятой. Мария не придала этому особого значения, а ее партнер позвал менеджера ресторана и начал разбираться с ним на довольно повышенных тонах.

Он говорил, что из-за того, что нам принесли не тот чай, они теперь должны нам дать еще один чайник бесплатно. И отказывался платить за неправильный напиток. Мне в это время хотелось сгореть со стыда. Ладно бы перепутали какое-то блюдо, но это был обычный чай. В итоге он добился своего, и нам исключили его из счета.

Мария

После этого Василий довольно признался, что специально это сделал, чтобы сэкономить 500 рублей. "Для меня было странно, что мужчина, который весь вечер рассказывал о бизнесе, начал скандалить из-за такой мелочи", – призналась Мария.