Как найти свою любовь

Чтобы удачно познакомиться и завязать отношения, вы должны быть счастливым человеком, у которого есть свои интересы, увлечения. Такое мнение высказал психолог Сергей Ланг.

© Вечерняя Москва

Он подчеркнул, что человек не должен чувствовать себя несчастным и неполноценным, если у него нет второй половины. Бывает, что без пары, человек становится замкнутым, неуверенным в себе. В то же время счастливый человек притягивает к себе большое количество других людей, что позволяет делать выбор: с кем общаться, с кем знакомиться.

Ланг отметил, что важно четко понимать, какого человека вы хотите видеть рядом с собой, чтобы бывать в определённых местах, где может находиться тот типаж, который вам интересен.