Названы отпугивающие мужчин женские качества

Такие качества женского характера, как отсутствие самоуважения и несамостоятельность, способны отпугнуть мужчин, уверены психологи Инесса Спинка и Олег Моторин. В беседе с «Лентой.ру» они объяснили, почему мужчины сбегают от некоторых женщин.

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«Отношения в каждой паре индивидуальны. Моменты, привлекающие одних мужчин, других оттолкнут, — говорит Спинка. — Однако есть нюансы, которые большинство здоровых и адекватных мужчин стремятся избегать в общении с женщинами».

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Отсутствие уважения к себе — одна из самых отталкивающих черт женского характера, уверена психолог. Отношения, в которых партнеры не позволяют себе даже во время ссор и конфликтов переходить определенную грань, как правило, устойчивы.

Еще одна распространенная причина, по которой мужчина может предпочесть закончить отношения, — это женская несамостоятельность, неумение позаботиться о самой себе, продолжила Спинка. Как правило, успешные и самодостаточные люди ищут себе таких же партнеров. Вместе они подпитывают друг друга энергетически и растут в личном и профессиональном плане. Это здоровые отношения, настаивает психолог.

Психолог Олег Моторин убежден, что оттолкнуть мужчину способна явная заинтересованность женщины в отношениях. По его словам, если женщина постоянно нуждается в заверениях или внимании со стороны мужчины, это может быстро отбить у него желание оставаться в отношениях и заставить его убежать как можно быстрее.

Моторин также отметил, что нереалистичные женские представления, как должна выглядеть любовь, могут вызвать страх у мужчин, когда они вступают в отношения. Женщина может ожидать ежевечерних развлечений и выходов в свет, подарков без повода. Однако ни один мужчина не захочет тратить с трудом заработанные деньги, если он не получает ничего в ответ. Более того, такие ожидания заставят его чувствовать себя в ловушке. И вместо того, чтобы быть желанным в отношениях, мужчина начнет искать утешения на стороне.