Названа идеальная поза для чувственного и страстного секса

Желающим оживить интимную жизнь партнерам стоит попробовать заняться сексом в позе амазонки, посоветовала сексолог Несс Купер. О преимуществах этой позиции специалистка рассказала изданию Metro.

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Купер объяснила, поза амазонки представляет собой смесь миссионерской позы и позы наездницы. Чтобы принять ее, мужчина должен лечь на спину и поднять ноги к груди, согнув их в коленях под углом 90 градусов. При этом женщине надо встать на колени перед ним и опустить таз, приняв в себя пенис. При этом можно опираться руками о колени партнера.

Купер назвала позу амазонки идеальной для страстного и чувственного секса, так как в ней приходится двигаться медленно, а из-за нестандартного расположения тел пенис сильнее соприкасается с передней стенкой влагалища, что позволит партнерам получить яркие ощущения. Также эта поза обеспечивает зрительный контакт во время проникновения, способствуя эмоциональному сближению любовников.