Как понять, что у ваших отношений нет будущего
Что важно выяснить до того, как вы погрузитесь в серьезные отношения.
Иногда женщины проводят многие годы в паре с человеком, с которым в итоге расстаются, так как пара изначально была обречена на провал. А всего-то нужно присмотреться к человеку внимательнее и задать ему правильные вопросы.
Что это за вопросы, мы решили выяснить у психолога.
«Как ты относишься к детям?»
Даже если вы познакомились совсем недавно и о детях говорить еще очень рано, этот момент все же стоит прояснить в самом начале. Особенно если человек вам действительно нравится и вы планируете развивать эти отношения. Нет ничего хуже, чем привязаться к человеку, а через какое-то время выяснить, что ключевые ценности совершенно не совпадают. Дети относятся к категории тем, которые всегда стоит обсуждать на берегу. Не думайте, что человек, который изначально отрицательно относился к теме рождения детей отрицательно, изменит свое мнение в вашем обществе. Вы просто потратите время зря, особенно если в ваших ближайших планах есть создание семьи и ее дальнейшее расширение.
«Кем и где ты себя видишь через… лет?»
Этот вопрос уместен не только на собеседовании. Поверьте, его стоит задать мужчине, если вы понимаете, что эти отношения вам нужны. Может выясниться, что мужчина в принципе не готов разделить ваши представления. Вы планируете вить тихое гнездышко, а мужчина видит вас обоих тусовщиками и лет через пять, семья в таких случаях редко вписывается в планы. Но тут стоит отталкиваться и от возраста мужчины — чем моложе партнер, тем больше вероятности, что в его планы семья может не входить в ближайшее время.
«А что ты чувствуешь ко мне?»
Не каждый мужчина сможет сразу ответить на этот вопрос, да и задавать его в лоб не стоит. Самое главное, чтобы мужчина в принципе смог сформулировать на него ответ через какое-то время. Если он затрудняется ответить на него, даже подумав, это тревожный звоночек. Значит, с большой вероятностью он просто не видит вас в качестве своего постоянного партнера. Если вы имеете ценность для мужчины, он, скорее всего, даже не будет задумываться и сразу же объявит ваш статус в его жизни.