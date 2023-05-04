Как понять, что у ваших отношений нет будущего

Что важно выяснить до того, как вы погрузитесь в серьезные отношения.

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Иногда женщины проводят многие годы в паре с человеком, с которым в итоге расстаются, так как пара изначально была обречена на провал. А всего-то нужно присмотреться к человеку внимательнее и задать ему правильные вопросы.

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Что это за вопросы, мы решили выяснить у психолога.

«Как ты относишься к детям?»

Даже если вы познакомились совсем недавно и о детях говорить еще очень рано, этот момент все же стоит прояснить в самом начале. Особенно если человек вам действительно нравится и вы планируете развивать эти отношения. Нет ничего хуже, чем привязаться к человеку, а через какое-то время выяснить, что ключевые ценности совершенно не совпадают. Дети относятся к категории тем, которые всегда стоит обсуждать на берегу. Не думайте, что человек, который изначально отрицательно относился к теме рождения детей отрицательно, изменит свое мнение в вашем обществе. Вы просто потратите время зря, особенно если в ваших ближайших планах есть создание семьи и ее дальнейшее расширение.

«Кем и где ты себя видишь через… лет?»

Этот вопрос уместен не только на собеседовании. Поверьте, его стоит задать мужчине, если вы понимаете, что эти отношения вам нужны. Может выясниться, что мужчина в принципе не готов разделить ваши представления. Вы планируете вить тихое гнездышко, а мужчина видит вас обоих тусовщиками и лет через пять, семья в таких случаях редко вписывается в планы. Но тут стоит отталкиваться и от возраста мужчины — чем моложе партнер, тем больше вероятности, что в его планы семья может не входить в ближайшее время.

«А что ты чувствуешь ко мне?»