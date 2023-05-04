Какая поза привлекает мужчин и заставляет женщин ревновать — психологи

Психологи выяснили, что люди воспринимают лордотическую позу как сигнал повышенной сексуальной восприимчивости. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на работу учёных из Университета Британской Колумбии.

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Лордотическая поза — это когда нижняя часть позвоночника изогнута к животу. Такое положение является естественным для спаривания у самок млекопитающих. Некоторые исследователи что полагают, что оно развивалась как часть ухаживаний и среди людей.

Авторы исследования создали шесть реалистичных компьютерных 3D-моделей женского тела с немного отличающимися углами изгиба спины и представили их 82 студентам разного пола, чтобы те оценили их привлекательность. На этот раз учёные оценили реакции женщин. Выяснилось, что респондентками поза воспринимается как сигнал конкуренции за партнёра. Мужчины отмечали, что дамы с выгнутой спиной им кажутся более соблазнительными.