Психолог: знакомиться в реальной жизни проще, если превратить это в игру

Психолог Кузнецова: знакомиться в реальной жизни проще, если превратить это в игру. Tinder из России уходит, а желающих найти себе пару меньше не становится. Как насчёт пойти ва-банк и начать знакомиться по старинке — офлайн? Пожалуй, это более волнительно, чем переписка. Но такое искусство тоже вполне можно освоить. Психолог Елена Кузнецова рассказала, как это сделать.

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Для начала хорошо бы понять, что именно мешает вам знакомиться с людьми. Страшно многим (не зря же сервисы для знакомств стали такими популярными), но вот первопричина этого страха у каждого разная, отметила психолог.

Например, кому-то невыносима мысль, что другой человек может отказаться знакомиться. Кого-то пугает, что его внимание сочтут неуместным. Другие боятся показаться неинтересными и т. д.

«Когда вы определите свои страхи, вы сможете начать работать над ними», — сказала Кузнецова в беседе с «Газетой.ru».

Она посоветовала превратить сам процесс знакомства в игру. Пригодится в знакомствах навык слушания и эмпатия. А для тренировок можно посещать разные нетворкинг-мероприятия, которые нужны, чтобы обрастать всякими полезными знакомствами.

Заветный мэтч может случиться не только в Tinder. Тем более само приложение ещё в 2022 году ограничило функционал для россиян, после чего ряды его завсегдатаев значительно поредели. Теперь же сервис и вовсе покидает Россию.

Уходит он, оставив многих неудовлетворёнными. К примеру, московский бизнесмен Александр Воловик обвинил создателей приложения в том, что они никогда и не преследовали цели соединять родственные души. Просто кормили людей надеждами, а в итоге те частенько оставались не только с разбитым сердцем, но и пустым кошельком.