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Проверка на верность привела к разводу пользовательницу форума Reddit

Пользовательница популярного интернет-форума Reddit рассказала о поступке мужа, который уничтожил ее брак.

Женщина рассказала на Reddit, как поступок мужа разрушил брак
© globallookpress.com

Женщина объяснила, что вышла замуж за любимого мужчину. В течение восьми месяцев пара пыталась завести ребенка. Однако ничего не получалось.

«Я была разочарована и решила сходить к врачу, но мой муж отказывался проходить осмотр, сказал, что с ним все в порядке», — написала форумчанка.

При встрече с сестрой супруга женщина поделилась своими переживаниями: она боялась бесплодия и вероятности никогда не стать матерью. Также автор истории пожаловалась золовке на отказ мужа пройти тест на фертильность. Родственница раскрыла причину. Ее брат прошел процедуру вазэктомии и не может иметь детей. Эта новость шокировала женщину.

«Оказалось, он сделал вазэктомию за год до нашей встречи, но всегда был рад поговорить со мной о наших будущих детях», — поделилась рассказчица.

Автор публикации поговорила с мужем. Оказалось, он не говорил ей о вазэктомии, чтобы иметь возможность проверить супругу на неверность. Ведь если однажды она заявила бы ему о наступившей беременности, мужчина поймал бы ее на измене. В тот же день рассказчица уехала из дома, а после – подала на развод.

На популярном форуме обсудили недостатки, которые приносит брак

Неравнодушные комментаторы предложили женщине подать на аннулирование брака на основании мошенничества. Некоторые читатели открыто осудили супруга рассказчицы и обвинили в эмоциональном насилии.

Ранее мы рассказывали о женщине, которая раскрыла измену мужа благодаря попугаю.

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