Самые травмирующие секс-позы для мужчин

В конце ночи к вам могут присоединиться врачи.

© WomanHit.ru

Иногда страсть захватывает с такой силой, что о безопасности совсем не думаешь. И зря. Особенно часто от таких порывов страдают мужчины, ведь их главный орган — по их же мнению — очень хрупок.

Мы пообщались со специалистами, которые просят вас быть осторожнее со следующими позами.

Doggy style

Казалось бы, в этой позе весь контроль у мужчины, что с ним может случиться? На самом деле, слишком активные движения и неправильный угол входа могут привести к печальным последствиям для мужчины — он может получить серьезное повреждение своего «друга», а лечение будет крайне неприятным. Если чувствуете, что мужчина увлекся процессом, немного попридержите его.

Наездница

А вот эта поза приводит к травмам в 38% случаев. И снова проблема в излишней страстности, но на этот раз внимательной стоит быть именно партнерше. Когда женщина перестает контролировать движения, есть вероятность, что угол проникновения окажется неприятным не только для самой женщины, но и для мужчины. Да и в принципе вы можете промахнуться и приземлиться всем весом на хрупкую часть тела партнера. Будет очень неприятно.

На руках у мужчины