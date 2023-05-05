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Самые травмирующие секс-позы для мужчин

В конце ночи к вам могут присоединиться врачи.

Самые травмирующие секс-позы для мужчин
© WomanHit.ru

Иногда страсть захватывает с такой силой, что о безопасности совсем не думаешь. И зря. Особенно часто от таких порывов страдают мужчины, ведь их главный орган — по их же мнению — очень хрупок.

Мы пообщались со специалистами, которые просят вас быть осторожнее со следующими позами.

Doggy style

Казалось бы, в этой позе весь контроль у мужчины, что с ним может случиться? На самом деле, слишком активные движения и неправильный угол входа могут привести к печальным последствиям для мужчины — он может получить серьезное повреждение своего «друга», а лечение будет крайне неприятным. Если чувствуете, что мужчина увлекся процессом, немного попридержите его.

Наездница

А вот эта поза приводит к травмам в 38% случаев. И снова проблема в излишней страстности, но на этот раз внимательной стоит быть именно партнерше. Когда женщина перестает контролировать движения, есть вероятность, что угол проникновения окажется неприятным не только для самой женщины, но и для мужчины. Да и в принципе вы можете промахнуться и приземлиться всем весом на хрупкую часть тела партнера. Будет очень неприятно.

На руках у мужчины

Здесь можно получить не только травму члена, но и в принципе завершить ночь в карете скорой помощи. Стоит ли говорить, что далеко не каждый мужчина может одновременно удерживать женщину на руках и при этом контролировать свои движения? Помимо того, что партнер может подобрать неправильный угол входа, он еще и может уронить женщину или же просто поскользнуться. Не совершайте таких экспериментов, если понимаете, что плохо подготовлены физически.

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