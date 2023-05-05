Что делать, если секс перестал приносить удовольствие

Не секрет, что женщине гораздо сложнее получить оргазм, даже если это давно не первая ваша близость с партнером. С этой проблемой к сексологам обращается примерно 75% женщин. Мы решили выяснить у специалиста, что делать в этой ситуации, помимо того, что стоит обратиться за помощью к профессионалу.

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Учимся расслабляться

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Очень часто проблема отсутствия женского оргазма кроется в неумении расслабиться полностью в обществе мужчины. В большинстве случаев это происходит в юности женщины и проходит со временем, когда она уже успела получить достаточный опыт. Но не всегда это происходит. Достаточно одного неудачного комментария от мужчины и вот женщина уже увязла в комплексах, даже если новый партнер ее боготворит. Проработать эти сложные моменты поможет специалист, но и вы помогите себе — постарайтесь максимально подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки таким образом, чтобы нравиться в постели в первую очередь себе. После этого вы сможете максимально расслабиться и оргазм найдет вас сам.

Не бойтесь говорить с партнером

Не ждите, что проблема решится сама. Иногда в отсутствии оргазма виноват и ваш партнер. Все дело в том, что мы подстраиваемся друг под друга, постепенно узнаем, что нравится любимому человеку в постели и как лучше двигаться, трогать его, чтобы близость приносила удовольствие обоим. Тем не менее есть вероятность, что вам попадется крайне эгоистичный партнер, для которого собственное удовольствие превыше всего. А, может, он просто не знает, что вы ничего не испытываете, особенно если вы в любом случае хвалите его и восхищаетесь в постели. Будьте честны, но не резки. Скажите о своих ощущениях и предложите вместе подумать, как бы вы могли исправить ситуацию, чтобы секс снова стал общим удовольствием.

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