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Неспособным не изменять постоянной партнерше мужчинам дали совет

Частые измены постоянному партнеру означают неготовность человека к серьезным отношениям, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Совет по решению этой проблемы она дала читателю в своей авторской колонке издания Mirror.

Неспособным не изменять постоянной партнерше мужчинам дали совет
© Lenta.ru

К Нолан обратился за помощью 30-летний мужчина, который, по его словам, неспособен не изменять своей девушке. Он рассказал, что состоит в отношениях два года. Всю неделю его постоянная партнерша работает в другом городе, так что они проводят вместе только выходные.

Читатель признался, что иногда испытывает чувство вины и в такие моменты настроен изменить образ жизни, однако затем его избранница уезжает, и он вновь заводит случайный роман.

По словам мужчины, до того, как начать встречаться с нынешней девушкой, он в течение десяти лет состоял в отношениях, и расставание стало для него ударом.

В ответ на письмо Нолан отметила, что читатель изменяет партнерше, потому что просто не готов к отношениям. По ее мнению, он не дал себе достаточно времени, чтобы пережить предыдущее расставание и стать счастливым в одиночестве. Вместо того чтобы быстро вступить в новые отношения, мужчине нужно было потратить больше времени, чтобы «излечиться», разобраться во всем и просто немного повеселиться, считает коуч.

Нолан посоветовала мужчине представить свою жизнь без текущих отношений и честно себе ответить, что бы он почувствовал, если бы его возлюбленной рядом с ним не было. Также ему следует спросить себя, что бы он почувствовал, если бы узнал, что она встречается с другими людьми, когда уезжает по работе.

Возможно, именно перерыв поможет мужчине лучше понять, каково это — быть свободным все время, и определиться с дальнейшими планами, подытожила коуч.

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