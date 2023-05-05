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Психолог Шестакова: сексоголизм доставляет моральные и физические страдания

Специалисты считают, что к развитию зависимости от секса есть генетическая предрасположенность, которая проявляется при определённых условиях. Развивается она примерно так же, как и другие зависимости, и может привести к серьёзным психологическим и физическим проблемам.

Психолог Шестакова: сексоголизм доставляет страдания
© Секрет Фирмы

Сексоголизм, в отличие от здоровой сексуальности, не приносит человеку удовольствия, объяснила «Ленте.ру» клинический психолог, сексолог Наталия Шестакова. По её словам, такой человек теряет контроль над своим поведением, тратит на поиски партнёров много времени и денег, что неизбежно негативно сказывается на его жизни.

В свою очередь, психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова пояснила, что во время занятия сексом в организме вырабатываются нейромедиаторы, среди которых есть дофамин, отвечающий за предвосхищение награды и чувство удовольствия. При сексуальной зависимости мозг направляет поведение на поиск источников удовольствия для выработки дофамина. Со временем толерантность к нему растёт, и человек ищет всё больше возможностей для сексуального удовлетворения.

Он начинает чаще вступать в случайные сексуальные связи, которые увеличивают риск развития венерических болезней, возникают и психологические проблемы. Появляется чувство вины, сексоголик постоянно думает о сексе, даже когда делать этого совсем не хочет. Специалисты напомнили, что при наличии устойчивых признаков таких проблем у себя или близких стоит обращаться к психотерапевту.

Существуют методы лечения, которые позволят преодолеть ситуацию и вернуться к норме. Ранее сексолог Диана Генварская напомнила , что всплеск любовной активности весной происходит из-за выработки витамина D, который регулирует уровень гормонов счастья.

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