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Эксперт назвала три секрета долгих и счастливых отношений

Объятия, совместный сон и поедание одного десерта на двоих помогут сохранить долгие счастливые отношения. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Эксперт назвала три секрета долгих и счастливых отношений
© m24.ru

По ее словам, пары, у которых более выражен физический контакт, дольше живут вместе и практически не разводятся. При этом нормы, сколько раз в день нужно обниматься для крепких отношений, не существует. Лучше делать это при каждом удобном случае, подчеркнула Романенко.

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Во время объятий усиливается выработка эндорфина, серотонина, дофамина. Они обеспечивают эмоциональную окраску и удовольствие.

Также она посоветовала обниматься, если партнер испытывает боль. Благодаря этому неприятные ощущения начнут проходить, отметила эксперт. "Во время физического контакта усиливается выработка окситоцина – он обладает обезболивающим действием", – обратила внимание Романенко.

Кроме того, для сохранения крепких отношений эксперт рекомендовала ложиться спать вовремя и вместе. Лучше всего отправляться отдыхать не позднее 23:00, добавила врач.

"Дотошные ученые установили, что те пары, которые ложатся вместе, более гармоничны в своих отношениях. В первую очередь это связано с тем, что усиливается эмоциональный контакт, улучшается состояние иммунной системы", – пояснила Романенко в интервью программе "Доктор 24".

Сон вместе будет способствовать улучшению эмоционального фона, повышать либидо и позитивно влиять на фертильность. В конце концов ограждать от набора веса: раз лег спать пораньше, значит, не было позднего ужина.

Еще один секрет долгих отношений – ароматерапия, указала эксперт. В частности, запах пиона будет стабилизировать эмоциональный фон, повышать сексуальное влечение.

Также на длительность отношений позитивно влияют десерты.

"Вещества, которые отвечают за удовольствие (серотонин, дофамин, окситоцин), при поедании сладкого вырабатываются в большом количестве. Но когда вы обнимаетесь, это усиливает действие вкусного десерта. Кроме того, когда пара ест его вместе, партнеры не съедают лишние калории, ведь они разделили десерт пополам", – заключила Романенко.

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