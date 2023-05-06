Как подать на развод через суд
Инструкция от адвоката Галины Гузаевой специально для WomanHit.ru.
Семейным кодексом предусмотрено, что брак может быть расторгнут через органы ЗАГСА либо через суд.
Согласно ст. 18 СК РФ расторжение брака производится в органах загса, а в случаях, предусмотренных ст. 21—23 СК РФ, в судебном порядке. Расторгнуть брак можно только в судебном порядке в следующих случаях:
- если один из супругов не согласен на расторжение брака;
- у супругов есть общие несовершеннолетние дети (кроме случая, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет);
- один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе загса, в том числе отказывается подать заявление.
Разберем каждый случай
1. Если один супруг не согласен на расторжение брака. Порядок действий Лучше всего все-таки добиться согласия супруга на развод. Поскольку при согласии обоих супругов развод занимает 1—2 месяца, в отсутствие несовершеннолетних детей развод может быть произведен в административном порядке, то есть в органах Загса. В случае если один из супругов категорически не согласен с разводом, то истцу не остается вариантов, кроме того, чтобы обращаться в суд. При рассмотрении дела в суде ответчик (не согласный с разводом супруг) имеет право ходатайствовать перед судом о мерах примирительного характера, с целью сохранения семейных отношений. Суд вправе после первого заседания дать срок для примирения до трех месяцев. И если по истечении этого срока намерения истца не изменятся, брак будет расторгнут, несмотря на возражения второй стороны.
Документы, необходимые для расторжения брака в судебном порядке без детей
- Исковое заявление, составленное в порядке,предусмотренном ст. 132 ГПК РФ
- Квитанция об оплате государственной пошлины.
- Копии паспортов обоих супругов
- Копии свидетельства о браке
- Копии брачного договора (если таковой имелся)
- Копии соглашения о разделе собственности (если оно было заключено)
- Копии правоустанавливающих документов на собственность, подлежащую разделу (если такое требование выдвигается)
Обратите внимание, по закону с беременной или родившей менее года назад женщиной можно развестись только с ее письменного согласия.
2. У супругов есть общие несовершеннолетние дети (кроме случая, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет).
Общее правило: при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.
К документам, необходимым для расторжения брака в судебном порядке при наличии детей
- Документы, изложенным в перечне документов необходимых для расторжения брака в судебном порядке без детей
- Копии свидетельств о рождении или усыновлении совместных детей
- Копии справки о составе семьи (выдается жилищным органом)
- Копия справки из органов опеки о бытовых условиях жизни детей (если заявляется требования об определении места жительства детей)
- Копии справок о доходах родителей (если среди исковых требований заявлено взыскание алиментов)
- Копии соглашения о порядке общения с ребенком после развода (если оно было заключено)
- Копии или оригиналы характеристик родителей с работы
Сроки рассмотрения гражданского дела о расторжении брака супругов Нормы гражданско-процессуального законодательства устанавливают, что максимальный срок рассмотрения дела о расторжении брака не должен превышать двух месяцев с момента поступления искового заявления в суд. В жизни процесс может занять более длительный срок.
Причины могут быть разные, вот краткий перечень возможных обстоятельств
- Ненадлежащее извещение ответчика
- Ходатайство ответчика о примирении (от 1 до 3 месяцев)
- Неявка ответчика в суд без уважительной причины
- Наличие дополнительных исковых требований (спор о детях, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества)
- Апелляционное обжалование
3. Один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе загса, в том числе отказывается подать заявление Важно понимать, что судебной практикой установлено, согласно основам семейного законодательства РФ, никто не может быть принужден находиться в браке против своего желания.
Исключение, брак не расторгается с беременной женщиной или с женщиной, ребенок которой не достиг возраста один год. Но это временное ограничение. Поэтому если супруг уклоняется от расторжения брака в органах Загса, а такая возможность предусмотрена поскольку нет несовершеннолетних детей, то второй супруг руководствуясь правилом, изложенным в п. 2 настоящей статьи, подает иск о расторжении брака в судебном порядке.
Судебное решение служит основанием расторжения брака в органах ЗАГС, его государственной регистрации. Туда следует обратиться с ступившим в законную силу решением суда, с квитанцией об оплате государственной пошлины. После рассмотрения этого заявления Вы получите свидетельство о разводе в ЗАГСе, и вам поставят соответствующий штамп в паспорт.