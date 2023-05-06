Как подать на развод через суд

Инструкция от адвоката Галины Гузаевой специально для WomanHit.ru.

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Семейным кодексом предусмотрено, что брак может быть расторгнут через органы ЗАГСА либо через суд.

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Согласно ст. 18 СК РФ расторжение брака производится в органах загса, а в случаях, предусмотренных ст. 21—23 СК РФ, в судебном порядке. Расторгнуть брак можно только в судебном порядке в следующих случаях:

если один из супругов не согласен на расторжение брака;

у супругов есть общие несовершеннолетние дети (кроме случая, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет);

один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе загса, в том числе отказывается подать заявление.

Разберем каждый случай

1. Если один супруг не согласен на расторжение брака. Порядок действий Лучше всего все-таки добиться согласия супруга на развод. Поскольку при согласии обоих супругов развод занимает 1—2 месяца, в отсутствие несовершеннолетних детей развод может быть произведен в административном порядке, то есть в органах Загса. В случае если один из супругов категорически не согласен с разводом, то истцу не остается вариантов, кроме того, чтобы обращаться в суд. При рассмотрении дела в суде ответчик (не согласный с разводом супруг) имеет право ходатайствовать перед судом о мерах примирительного характера, с целью сохранения семейных отношений. Суд вправе после первого заседания дать срок для примирения до трех месяцев. И если по истечении этого срока намерения истца не изменятся, брак будет расторгнут, несмотря на возражения второй стороны.

Документы, необходимые для расторжения брака в судебном порядке без детей

Исковое заявление, составленное в порядке,предусмотренном ст. 132 ГПК РФ Квитанция об оплате государственной пошлины. Копии паспортов обоих супругов Копии свидетельства о браке Копии брачного договора (если таковой имелся) Копии соглашения о разделе собственности (если оно было заключено) Копии правоустанавливающих документов на собственность, подлежащую разделу (если такое требование выдвигается)

Обратите внимание, по закону с беременной или родившей менее года назад женщиной можно развестись только с ее письменного согласия.

2. У супругов есть общие несовершеннолетние дети (кроме случая, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет).

Общее правило: при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

К документам, необходимым для расторжения брака в судебном порядке при наличии детей

Документы, изложенным в перечне документов необходимых для расторжения брака в судебном порядке без детей Копии свидетельств о рождении или усыновлении совместных детей Копии справки о составе семьи (выдается жилищным органом) Копия справки из органов опеки о бытовых условиях жизни детей (если заявляется требования об определении места жительства детей) Копии справок о доходах родителей (если среди исковых требований заявлено взыскание алиментов) Копии соглашения о порядке общения с ребенком после развода (если оно было заключено) Копии или оригиналы характеристик родителей с работы

Сроки рассмотрения гражданского дела о расторжении брака супругов Нормы гражданско-процессуального законодательства устанавливают, что максимальный срок рассмотрения дела о расторжении брака не должен превышать двух месяцев с момента поступления искового заявления в суд. В жизни процесс может занять более длительный срок.

Причины могут быть разные, вот краткий перечень возможных обстоятельств

Ненадлежащее извещение ответчика

Ходатайство ответчика о примирении (от 1 до 3 месяцев)

Неявка ответчика в суд без уважительной причины

Наличие дополнительных исковых требований (спор о детях, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества)

Апелляционное обжалование

3. Один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе загса, в том числе отказывается подать заявление Важно понимать, что судебной практикой установлено, согласно основам семейного законодательства РФ, никто не может быть принужден находиться в браке против своего желания.

Исключение, брак не расторгается с беременной женщиной или с женщиной, ребенок которой не достиг возраста один год. Но это временное ограничение. Поэтому если супруг уклоняется от расторжения брака в органах Загса, а такая возможность предусмотрена поскольку нет несовершеннолетних детей, то второй супруг руководствуясь правилом, изложенным в п. 2 настоящей статьи, подает иск о расторжении брака в судебном порядке.