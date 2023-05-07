Психологи определили важные факторы романтической совместимости

Ученые из Падуанского университета в Италии выявили 24 фактора романтической совместимости партнеров. Наиболее важными оказалось сходство в образе жизни, мнениях и моральных устоях. Соответствующая научная статья появилась в журнале Personality and Individual Differences.

© Pxhere

Мужчины, согласно результатам исследования, прежде всего хотят, чтобы у партнера были сходные эмоции и род деятельности. Женщинам были важнее образ жизни, мнения, мораль, внешний вид и эмпатия. Авторы предполагают, что такое распределение связано с избирательностью женщин, обусловленной традиционно большим вкладом в воспитание детей.

Ученые объясняют важность исследования тем, что люди могут чувствовать себя совместимыми не только если похожи по какому-то признаку, но и если если противоположны друг другу еще по какому-то критерию. Психологи предприняли попытку выделить точные факторы.

В рамках исследования около 300 человек выбрали самые важные параметры совместимости из 24 пунктов, которые сформулировали ученые. Участникам было важно, чтобы партнер был похож на них самих в образе жизни, мнениях касательно важных для них тем и моральных устоях. Образование, религия и интеллект волновали респондентов гораздо меньше.