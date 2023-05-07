Психологи определили важные факторы романтической совместимости

Психологи определили важные факторы совместимости для мужчин и женщин
Ученые из Падуанского университета в Италии выявили 24 фактора романтической совместимости партнеров. Наиболее важными оказалось сходство в образе жизни, мнениях и моральных устоях. Соответствующая научная статья появилась в журнале Personality and Individual Differences.
Мужчины, согласно результатам исследования, прежде всего хотят, чтобы у партнера были сходные эмоции и род деятельности. Женщинам были важнее образ жизни, мнения, мораль, внешний вид и эмпатия. Авторы предполагают, что такое распределение связано с избирательностью женщин, обусловленной традиционно большим вкладом в воспитание детей.
Ученые объясняют важность исследования тем, что люди могут чувствовать себя совместимыми не только если похожи по какому-то признаку, но и если если противоположны друг другу еще по какому-то критерию. Психологи предприняли попытку выделить точные факторы.
В рамках исследования около 300 человек выбрали самые важные параметры совместимости из 24 пунктов, которые сформулировали ученые. Участникам было важно, чтобы партнер был похож на них самих в образе жизни, мнениях касательно важных для них тем и моральных устоях. Образование, религия и интеллект волновали респондентов гораздо меньше.
Главный вывод исследования, по словам его авторов, в том, что люди склонны чувствовать себя совместимыми с теми, кто на них похож по большинству критериев. Если речь идет не о длительных, а о коротких отношениях, на первый план по важности выходят внешность и интеллект.
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